Россиянин Ешеев претендует на место в исполкоме Международной федерации стрельбы из лука

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Россиянин Ешеев претендует на место в исполкоме Международной федерации стрельбы из лукаСпорт 10 сентября, 13:43
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МОСКВА, 10 сентября. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Президент Российской федерации стрельбы из лука Владимир Ешеев является одним из кандидатов в члены исполкома Международной федерации стрельбы из лука, выборы которых состоятся 14 октября в Мехико. Об этом Ешеев сообщил ТАСС.
С 13 по 14 октября в столице Мексики пройдет Конгресс Международной федерации стрельбы из лука, в рамках которого состоятся выборы президента и двух вице-президентов этой организации, а также трех членов исполкома.
"Я претендую на место в исполкоме, мою кандидатуру выдвинула Российская федерация стрельбы из лука, меня также поддержали Египет и Литва, - заметил Ешеев. - России, как и, наверное, любой другой стране, очень важно иметь своего представителя в руководящем органе федерации".
На три места в исполкоме претендуют также Алаа эль дин Габр (Египет), Грег Истон (США) и Хильда Гибсон (Великобритания). Истон и Ешеев были выбраны в исполком на четырехлетний срок на конгрессе федерации в 2013 году.