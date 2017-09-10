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Россиянин Ешеев претендует на место в исполкоме Международной федерации стрельбы из лука

Спорт
10 сентября, 13:43 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Альберт Стародубцев

С 13 по 14 октября в столице Мексики пройдет Конгресс Международной федерации стрельбы из лука

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Президент Российской федерации стрельбы из лука Владимир Ешеев

Президент Российской федерации стрельбы из лука Владимир Ешеев

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 10 сентября. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Президент Российской федерации стрельбы из лука Владимир Ешеев является одним из кандидатов в члены исполкома Международной федерации стрельбы из лука, выборы которых состоятся 14 октября в Мехико. Об этом Ешеев сообщил ТАСС.

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С 13 по 14 октября в столице Мексики пройдет Конгресс Международной федерации стрельбы из лука, в рамках которого состоятся выборы президента и двух вице-президентов этой организации, а также трех членов исполкома.

"Я претендую на место в исполкоме, мою кандидатуру выдвинула Российская федерация стрельбы из лука, меня также поддержали Египет и Литва, - заметил Ешеев. - России, как и, наверное, любой другой стране, очень важно иметь своего представителя в руководящем органе федерации".

На три места в исполкоме претендуют также Алаа эль дин Габр (Египет), Грег Истон (США) и Хильда Гибсон (Великобритания). Истон и Ешеев были выбраны в исполком на четырехлетний срок на конгрессе федерации в 2013 году.

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