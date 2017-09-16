Россия будет претендовать на проведение чемпионатов мира по керлингу 2019 и 2020 годов

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МОСКВА, 16 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Федерация керлинга России подаст заявки на проведение чемпионатов мира 2019 и 2020 годов. Об этом ТАСС заявил глава организации Дмитрий Свищев.
В словенском городе Блед проходит конгресс Всемирной федерации керлинга (WCF).
"Обсудили план проведения на территории России крупнейших соревнований, в том числе чемпионатов мира, Кубков мира. Кейт Кейтнесс (глава WCF - прим. ТАСС) отметила высокий уровень организации соревнований на территории России. Мы будем подавать заявки на крупные турниры, и если они пройдут предварительное рассмотрение, то будем претендовать. Мы рассматриваем [возможность проведения чемпионатов мира] 2019 и 2020 годы", - рассказал Свищев.
В Сочи с 8 по 13 ноября пройдет Кубок мира в дабл- миксте.