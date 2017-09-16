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Россия будет претендовать на проведение чемпионатов мира по керлингу 2019 и 2020 годов

Спорт
16 сентября, 16:48 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Сергей Фукс

Как рассказал ТАСС глава Федерации керлинга России Дмитрий Свищев, в всемирной федерации считают высоким уровень организации турниров на территории России

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Дмитрий Свищев

Дмитрий Свищев

© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 16 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Федерация керлинга России подаст заявки на проведение чемпионатов мира 2019 и 2020 годов. Об этом ТАСС заявил глава организации Дмитрий Свищев.

В словенском городе Блед проходит конгресс Всемирной федерации керлинга (WCF).

"Обсудили план проведения на территории России крупнейших соревнований, в том числе чемпионатов мира, Кубков мира. Кейт Кейтнесс (глава WCF - прим. ТАСС) отметила высокий уровень организации соревнований на территории России. Мы будем подавать заявки на крупные турниры, и если они пройдут предварительное рассмотрение, то будем претендовать. Мы рассматриваем [возможность проведения чемпионатов мира] 2019 и 2020 годы", - рассказал Свищев.

В Сочи с 8 по 13 ноября пройдет Кубок мира в дабл- миксте.

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Свищёв, Дмитрий Александрович
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