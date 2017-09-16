Сборная Венгрии вышла вперед в счете в матче Кубка Дэвиса по теннису с россиянами

ТАСС, 16 сентября. Венгры Аттила Балаж и Мартон Фучович победили российскую пару Константин Кравчук и Даниил Медведев в третьей встрече матча плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса по теннису, проходящему в Будапеште.

Игра завершилась со счетом 7:6 (7:4), 6:4, 7:6 (7:4) в пользу венгров. Матч продолжался 2 часа 26 минут.

Общий счет в матче до трех побед стал 2-1 в пользу сборной Венгрии.

В воскресенье состоятся две одиночные встречи. Фучович сыграет с Кареном Хачановым, а Балаж - с Андреем Рублевым.

В Мировой группе выступают 16 команд, и проигравшие в 1/8 финала сборные вынуждены проводить матчи за сохранение места в элите. В феврале сборная России уступила команде Сербии со счетом 1-4, получив в соперники по стыковым матчам одного из победителей турнира в европейско- африканской группе - сборную Венгрии.

Матч Россия - Венгрия завершится 17 сентября.