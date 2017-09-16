Федосеев проиграл Со и не смог выйти в полуфинал Кубка мира по шахматам

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ТАСС, 16 сентября. Россиянин Владимир Федосеев проиграл черными фигурами американцу Уэсли Со в четвертьфинале Кубка мира по шахматам, который проходит в Тбилиси.
По итогам двух партий счет - 1,5:0,5 в пользу Со. В полуфинал также вышли армянин Левон Аронян, сыгравший вничью с украинцем Василием Иванчуком (общий счет - 1,5:0,5) и китаец Дин Лижэнь, обыгравший венгра Рихарда Раппорта (1,5:0,5). Россиянин Петр Свидлер и француз Максим Вашье-Лаграв сыграли вничью и продолжат борьбу на тай- брейке, который пройдет 17 сентября.
Кубок мира проходит по нокаут-системе. На каждой стадии, кроме финала, шахматисты играют по две партии, в случае ничьей проводится тай-брейк.
Победитель и финалист Кубка мира получат путевки на турнир претендентов. Кубок мира в Тбилиси завершится 27 сентября.