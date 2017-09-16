Сборная России по пляжному футболу вышла в финал Евролиги

ТАСС, 16 сентября. Сборная России победила команду Италии со счетом 4:2 в заключительном матче группового этапа Суперфинала Евролиги, которая проходит в итальянской Террачине.

В составе сборной Италии отличились Паоло Пальмаччи (14-я минута), Зурло Эммануэле (29). За команду России голы забили Николай Крышанов (8), Алексей Павленко (10), Кирилл Романов (21, 36).

Сборная России заняла первое место в группе 2 с девятью очками и вышла в финал, где сыграет с командой Португалии (ставшей лучшей в группе 1). Матч пройдет 17 сентября.

Для португальцев этот финал станет третьим подряд. В 2013 году сборная России уже играла с командой Португалии в финале, тогда победителями стали россияне.