Сборная России по пляжному футболу вышла в финал Евролиги

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ТАСС, 16 сентября. Сборная России победила команду Италии со счетом 4:2 в заключительном матче группового этапа Суперфинала Евролиги, которая проходит в итальянской Террачине.
В составе сборной Италии отличились Паоло Пальмаччи (14-я минута), Зурло Эммануэле (29). За команду России голы забили Николай Крышанов (8), Алексей Павленко (10), Кирилл Романов (21, 36).
Сборная России заняла первое место в группе 2 с девятью очками и вышла в финал, где сыграет с командой Португалии (ставшей лучшей в группе 1). Матч пройдет 17 сентября.
Для португальцев этот финал станет третьим подряд. В 2013 году сборная России уже играла с командой Португалии в финале, тогда победителями стали россияне.