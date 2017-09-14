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Сборная России стартует в Суперфинале Евролиги по пляжному футболу

Спорт
14 сентября, 1:23 UTC+3 ТАСС

Тренерский штаб Михаила Лихачева включил в состав команды 12 игроков

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Игроки сборной России Алексей Макаров, Антон Шкарин и Артур Папоротный (слева направо)

Игроки сборной России Алексей Макаров, Антон Шкарин и Артур Папоротный (слева направо)

© Сергей Фадеичев/ТАСС

ТАСС, 14 сентября. Суперфинал Евролиги по пляжному футболу стартует в четверг в итальянской Террачине. На предварительной стадии сборная России встретится с командами Белоруссии, Италии и Украины.

В Суперфинал Евролиги по итогам пяти предварительных этапов вышли восемь команд. Сборная России выступила в июне в Белграде и в июле в Москве, в шести матчах отборочной стадии одержав четыре победы. В Суперфинале в группе 2 российские футболисты сыграют 14 сентября с командой Белоруссии, 15 сентября - с чемпионом Евролиги прошлого года сборной Украины, 16 сентября - с хозяевами турнира итальянцами. В конце июля на домашнем этапе сборная России не без труда победила команду Белоруссии - 3:2.

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Группу 1 составили команды Испании, Швейцарии, Польши и Португалии. Чтобы побороться за главный приз, необходимо занимать в группе первое место. Победители групп сыграют 17 сентября в финале, в этот день состоятся также матчи за третье, пятое и седьмое места.

Турнир пройдет на площадке в Террачине - курортном городке в итальянской области Лацио на побережье Средиземного моря. Накануне встречи с белорусами сборная России провела официальную тренировку, которая была перенесена со вторника из-за ливня.

Не сыграют Макаров и Шишин

Тренерский штаб Михаила Лихачева включил в состав команды 12 игроков. Это вратари Максим Чужков ("Локомотив"), Иван Островский ("Кристалл"), полевые игроки Юрий Крашенинников, Артур Папоротный, Кирилл Романов, Владислав Аксенов (все - "Кристалл"), Антон Шкарин, Борис Никоноров, Николай Крышанов (все - "Локомотив"), Юрий Котов, Алексей Павленко (оба - "Спартак"), Виктор Крышанов (ЦСКА). В недавнем турнире за Кубок России получили травмы и пропустят Суперфинал Евролиги два ведущих игрока сборной страны - Алексей Макаров и Дмитрий Шишин.

В Террачине также состоится промофинал Евролиги среди лучших команд дивизиона В, победитель которого в следующем сезоне сыграет в элитной лиге. За это право поборются команды Эстонии, Болгарии, Румынии, Греции, Англии, Турции, Молдавии и Венгрии.

Евролига по пляжному футболу - коммерческий турнир, который проводится с 1998 года. Первым победителем стала команда Германии, чаще других трофей выигрывали сборные Испании и Португалии - по пять раз. Сборная России побеждала в Евролиге в 2009, 2011, 2013 и 2014 годах.

В 2016 году в Суперфинале в итальянской Катании победителем Евролиги стала сборная Украины.

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