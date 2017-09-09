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ТАСС, 9 сентября. Санкт-петербургский "Кристалл" выиграл Кубок России по пляжному футболу, который в субботу завершился в Самаре.
В финале "Кристалл" со счетом 3:0 победил самарские "Крылья Советов". Мячи забили Датинья (3-я минута), Юрий Крашенинников (26) и Артур Папоротный (32).
Ранее в матче за третье место московский "Локомотив" обыграл саратовскую "Дельту" (4:3).
"Кристалл" во второй раз выиграл Кубок России. Также клуб трижды становился чемпионом страны.