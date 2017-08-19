"Локомотив" в четвертый раз стал чемпионом России по пляжному футболу

Бикфалви: "Урал" способен выйти в Лигу ЕвропыСпорт 19 августа, 18:58
В Госдуме не видят предпосылок для переноса столицы из Москвы за УралПолитика 19 августа, 18:55
Футболист ЦСКА Вернблум назвал Головина самым талантливым игроком РоссииСпорт 19 августа, 18:48
Вернблум: иностранным болельщикам не стоит бояться поездки в Россию на ЧМ-2018Спорт 19 августа, 18:40
"Локомотив" в четвертый раз стал чемпионом России по пляжному футболуСпорт 19 августа, 18:34
Мэры городов Золотого кольца приготовили ярушки на фестивале "Пир на Волге" в ЯрославлеВ стране 19 августа, 18:26
Дзагоев: сборная России на ЧМ-2018 должна вернуть любовь фанатов, которая была в 2008 годуСпорт 19 августа, 18:19
Умер первый главком ВВС РоссииАрмия и ОПК 19 августа, 18:16
Футболист ЦСКА Дзагоев сообщил, что недоволен своей текущей формойСпорт 19 августа, 18:04
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 19 августа. Московский "Локомотив" одержал победу над санкт-петербургским "Кристаллом" со счетом 4:1 во втором матче финальной серии суперфинала чемпионата России по пляжному футболу и стал победителем национального первенства. Соревнования проходили в Саратове с 15 по 20 августа.
В составе победителей забитыми мячами отметились Диего Да Силва Катарино (18-я минута), Борис Никоноров (22), Антон Шкарин (25) и Маурисиньо (31). У "Кристалла" гол забил Нелито Оливейра Да Силва (29).
В первом матче "Локомотив" победил со счетом 5:3. Финальная серия шла до двух побед.
Ранее в субботу московский ЦСКА одержал победу над столичным "Спартаком" со счетом 3:2 в матче за третье место и стал бронзовым призером турнира.
"Локомотив" в четвертый раз стал лучшим клубом страны (2010-2012, 2017), в предыдущие два года железнодорожники занимали третье место. "Кристалл" выходил в финал турнира с 2012 года, трижды одержав победу (2013, 2015, 2016).