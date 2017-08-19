"Локомотив" в четвертый раз стал чемпионом России по пляжному футболу

ТАСС, 19 августа. Московский "Локомотив" одержал победу над санкт-петербургским "Кристаллом" со счетом 4:1 во втором матче финальной серии суперфинала чемпионата России по пляжному футболу и стал победителем национального первенства. Соревнования проходили в Саратове с 15 по 20 августа.

В составе победителей забитыми мячами отметились Диего Да Силва Катарино (18-я минута), Борис Никоноров (22), Антон Шкарин (25) и Маурисиньо (31). У "Кристалла" гол забил Нелито Оливейра Да Силва (29).

В первом матче "Локомотив" победил со счетом 5:3. Финальная серия шла до двух побед.

Ранее в субботу московский ЦСКА одержал победу над столичным "Спартаком" со счетом 3:2 в матче за третье место и стал бронзовым призером турнира.

"Локомотив" в четвертый раз стал лучшим клубом страны (2010-2012, 2017), в предыдущие два года железнодорожники занимали третье место. "Кристалл" выходил в финал турнира с 2012 года, трижды одержав победу (2013, 2015, 2016).