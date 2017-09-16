Барри повторил рекорд Гиггза по количеству матчей в Английской премьер-лиге

ТАСС, 16 сентября. Полузащитник "Вест Бромвича" Гарет Барри повторил рекорд бывшего полузащитника "Манчестер Юнайтед" Райана Гиггза по количеству матчей, проведенных в Английской футбольной премьер-лиге.

Домашний матч против "Вест Хэма", завершившийся со счетом 0:0, стал для 36-летнего Барри 632-м в турнире.

Барри является чемпионом Англии (2011) и обладателем Кубка Англии (2012) в составе "Манчестер Сити". За свою карьеру он выступал также за "Астон Виллу" и "Эвертон".