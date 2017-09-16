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Испанец Наварро завершит выступления за сборную после матча Евробаскета с россиянами

Спорт
16 сентября, 23:52 UTC+3 ТАСС

Матч за третье место чемпионата Европы станет для Наварры 249-м в составе испанской сборной

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Хуан Карлос Наварро

Хуан Карлос Наварро

© EPA/VALDA KALNINA

ТАСС, 16 сентября. Испанский баскетболист Хуан Карлос Наварро принял решение завершить карьеру в сборной после матча чемпионата Европы за третье место с командой России. Об этом сообщает Eurohoops.

Наварро является чемпионом мира 2006 года, двукратным чемпионом Европы (2009, 2011). Испанец завоевывал медали Олимпийских игр: серебро 2008 и 2012 годов, бронзу 2016 года. Наварро выступает за "Барселону" на протяжении 19 сезонов. Матч за бронзу Евробаскета станет для 37-летнего Наварро 249-м за сборную Испании.

Матч между сборными России и Испании пройдет в воскресенье.

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