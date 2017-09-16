Испанец Наварро завершит выступления за сборную после матча Евробаскета с россиянами

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ТАСС, 16 сентября. Испанский баскетболист Хуан Карлос Наварро принял решение завершить карьеру в сборной после матча чемпионата Европы за третье место с командой России. Об этом сообщает Eurohoops.
Наварро является чемпионом мира 2006 года, двукратным чемпионом Европы (2009, 2011). Испанец завоевывал медали Олимпийских игр: серебро 2008 и 2012 годов, бронзу 2016 года. Наварро выступает за "Барселону" на протяжении 19 сезонов. Матч за бронзу Евробаскета станет для 37-летнего Наварро 249-м за сборную Испании.
Матч между сборными России и Испании пройдет в воскресенье.