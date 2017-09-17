Тренер российских баскетболистов Базаревич считает, что у испанцев есть слабые места

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ТАСС, 17 сентября. Сборная Испании по баскетболу является очень сильным соперником, но у нее все-таки есть слабые места, которыми могут воспользоваться россияне в матче за третье место на чемпионате Европы. Такое мнение о предстоящей игре выразил главный тренер сборной России Сергей Базаревич, которого цитирует пресс-служба Российской федерации баскетбола (РФБ).
Россияне проиграли сербам в полуфинале чемпионата Европы (79:87), испанцы уступили словенцам (72:92).
"Нам предстоит матч с очень сильным и опытным соперником. Марк и Пау Газоли - огромная сила, с которой тяжело справиться любой команде. Надеюсь, что поражение от сборной Словении не стало исключительно следствием недооценки соперника", - отметил Базаревич.
Марк Газоль играет за клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Мемфис". Трижды он становился участником Матча всех звезд лиги (2012, 2015, 2015), в 2013 году он был признан лучший защищающимся игроком года, а в 2015 попал в первую символическую сборную НБА по итогам сезона. Пау Газоль играет за "Сан-Антонио". Он является двукратным чемпионом НБА в составе "Лос-Анджелес Лейкерс" (2009, 2010) и шестикратным участником Матча всех звезд (2006, 2009-2011, 2015, 2016).
"У испанцев все-таки есть слабые места. Они много полагаются на свое мастерство, не всегда выкладываются в защите. Хотелось бы этим воспользоваться. Насколько удастся, увидим в самом матче", - добавил специалист.
Матч за бронзовые медали между сборными России и Испании пройдет в воскресенье. Начало встречи - 17:00 мск.