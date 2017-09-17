Слепцова рассказала, что Медведцева чувствует себя нормально после ДТП

ТАСС, 17 сентября. Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Медведцева, пострадавшая накануне в ДТП в Красноярском крае, чувствует себя нормально, она пришла в сознание и уже шутит. Об этом сообщила биатлонистка Светлана Слепцова на своей странице в Instagram.

Всем привет ! Хочу сказать всем огромное спасибо за слова поддержки Не думала что столько людей сегодня напишет и позвонит ! У нас всё хорошо ,мы обошлись без повреждений ,но вот нашей Ольге досталось ((( Но и с ней тоже уже всё нормально ,она в сознании и уже шутит ) А ехали мы из г. Бородино ,там проходили соревнования на Призы ОЧ ! Ещё раз спасибо ,и давайте все пожелаем Оле здоровья !!! Публикация от S S (@sleptsovass) Сен 17 2017 в 4:00 PDT

Ранее ТАСС сообщал, что вечером в субботу в машину, в которой ехали Медведцева, Слепцова и еще одна женщина, что-то попало через лобовое стекло, вылетев из автомобиля, ехавшего впереди. Медведцева была доставлена в больницу. Как сообщили ТАСС ранее в Минздраве Красноярского края, бывшая биатлонистка находится в одном из стационаров под наблюдением врачей, ее жизни ничего не угрожает.

"Хочу сказать всем огромное спасибо за слова поддержки, не думала, что столько людей сегодня напишет и позвонит. У нас все хорошо, мы обошлись без повреждений, но вот Ольге досталось, - подписала Слепцова фотографию, на которой вместе стоят она, Медведцева и еще одна российская биатлонистка Ольга Вилухина. - Но и с ней тоже уже все нормально, она в сознании и уже шутит".

Также Слепцова рассказала, что спортсменки ехали из города Бородино, где проходили соревнования на призы Медведцевой. Состязания проводятся в Красноярском крае с 2010 года. В этом году в турнире приняли участие юноши и девушки от 13 до 18 лет.

Медведцева дважды выигрывала Олимпийские игры и шесть раз чемпионат мира. Она завершила карьеру в апреле 2010 года. В 2010 году на Играх в Ванкувере биатлонистка победила в составе российской эстафетной команды, за которую также выступала Слепцова. Помимо олимпийского золота в эстафете, Слепцова имеет в своем активе победу на чемпионате мира.