Немецкая "Санвеб" выиграла командную гонку с раздельным стартом на ЧМ по велошоссе

ТАСС, 17 сентября. Немецкая "Санвеб" одержала победу в командной гонке с раздельным стартом на чемпионате мира по велоспорту на шоссе, который стартовал в воскресенье в норвежском Бергене.

Немецкая команда преодолела дистанцию 42,5 км за 47 минут 50,42 секунды. Второе место заняла американская BMC (+8,29). Третьей стала британская "Скай" (+22,35). Единственный россиянин, принимавший участие в гонке, Сергей Чернецкий выступал за "Астану", которая заняла 11-е место.

Женскую гонку с раздельным стартом также выиграла "Санвеб". Немецкая команда стала первой в истории, которой удалось выиграть и мужскую, и женскую гонки с раздельным стартом на одном мировом первенстве. Второе место заняла голландская Boels Dolmans. Третьей стала немецкая Cervelo - Bigla.

Чемпионат мира завершится 24 сентября.