Россиянин Папоротный стал самым ценным игроком Суперфинала Евролиги по пляжному футболу

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ТАСС, 17 сентября. Игрок сборной России по пляжному футболу Артур Папоротный стал самым ценным игроком Суперфинала Евролиги, который проходил в итальянской Террачине.
В решающем матче турнира россияне в воскресенье победили команду Португалии со счетом 3:1. Папоротный в этой игре отметился двумя забитыми мячами.
Другой россиянин Максим Чужков был признан лучшим вратарем Суперфинала Евролиги.
Эта победа стала для сборной России пятой на турнире. По этому показателю она сравнялась с командами Португалии и Испании.