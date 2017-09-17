Сборная России проиграла венграм в Кубке Дэвиса и покинула Мировую группу

ТАСС, 17 сентября. Сборная России по теннису со счетом 1-3 уступила команде Венгрии в матче плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса, проходящем в Будапеште.

В четвертой игре Карен Хачанов уступил Мартону Фучовичу со счетом 5:7, 4:6, 4:6. Встреча продолжалась 2 часа 14 минут. Общий счет противостояния стал 3-1 в пользу венгров. В заключительном матче сыграют Андрей Рублев и Аттила Балаж.

В предыдущих встречах Рублев проиграл Фучовичу, Хачанов был сильнее Балажа, а Константин Кравчук и Даниил Медведев уступили Балажу и Фучовичу в парном матче.

После этого поражения сборная России вылетела из Мировой группы Кубка Дэвиса. В следующем сезоне россияне будут выступать в европейско-африканской группе.

В Мировой группе выступают 16 команд, проигравшие в 1/8 финала сборные вынуждены проводить матчи за сохранение места в элите. В феврале сборная России уступила команде Сербии со счетом 1-4, получив в соперники по стыковым матчам одного из победителей турнира в европейско-африканской группе - сборную Венгрии.