Камельзон: вылет россиян из Мировой группы Кубка Дэвиса не является большой трагедией

МОСКВА, 17 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Большой трагедии в вылете россиян из Мировой группы Кубка Дэвиса нет. Такое мнение ТАСС высказал заслуженный тренер России и Украины Владимир Камельзон.

Сборная России уступила венграм со счетом 1-3 и вылетела из Мировой группы Кубка Дэвиса. В следующем сезоне россияне будут выступать в европейско-африканской группе.

"Казалось, что венгров мы должны обыграть, - сказал Камельзон. - Но они оказались крепким орешком, подготовились к матчу, а мы рассчитывали, что молодая команда резко поднялась. Мы очень хорошо сыграли на Открытом чемпионате США, команда была собрана правильно, но кроме Константина Кравчука ни у кого нет опыта игр на Кубке Дэвиса. Большой трагедии в этом нет, это не поражение всего российского тенниса".

Камельзон также заявил, что у текущего состава сборной России есть будущее.

В Мировой группе выступают 16 команд, проигравшие в 1/8 финала сборные вынуждены проводить матчи за сохранение места в элите. В феврале сборная России уступила команде Сербии со счетом 1-4, получив в соперники по стыковым матчам одного из победителей турнира в европейско- африканской группе - сборную Венгрии.