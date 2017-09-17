Кафельников назвал разочарованием вылет сборной России из Мировой группы Кубка Дэвиса

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Вылет сборной России из Мировой группы Кубка Дэвиса по теннису стал разочарованием. Об этом ТАСС заявил вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Евгений Кафельников.

Ранее сборная России уступила венграм со счетом 1-3 и вылетела из Мировой группы Кубка Дэвиса. В следующем сезоне россияне будут выступать в европейско-африканской группе.

"Печально, это разочарование. Трудно сказать [есть ли у этого состава сборной будущее]", - сказал Кафельников.

В Мировой группе выступают 16 команд, проигравшие в 1/8 финала сборные вынуждены проводить матчи за сохранение места в элите. В феврале сборная России уступила команде Сербии со счетом 1-4, получив в соперники по стыковым матчам одного из победителей турнира в европейско- африканской группе - сборную Венгрии.