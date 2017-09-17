Кафельников назвал разочарованием вылет сборной России из Мировой группы Кубка Дэвиса

На отлично: сборная России по пляжному футболу стала пятикратным чемпионом ЕвролигиСпорт 17 сентября, 22:27
Блатт: сборная России показала хороший баскетбол на ЧЕ, командой можно гордитьсяСпорт 17 сентября, 22:10
Бельгийские теннисисты сыграют с французами в финале Кубка ДэвисаСпорт 17 сентября, 21:30
Тиллерсон: США могут остаться в Парижском соглашении по климату на особых условияхМеждународная панорама 17 сентября, 21:20
Лихачев назвал мегадостижением победу сборной России по пляжному футболу в ЕвролигеСпорт 17 сентября, 21:11
Во Франции умер один из последних кавалеров ордена Освобождения Фред МоорОбщество 17 сентября, 21:03
Кафельников назвал разочарованием вылет сборной России из Мировой группы Кубка ДэвисаСпорт 17 сентября, 20:56
Кириленко: РФБ хотела бы, чтобы Базаревич продолжил тренировать сборную РоссииСпорт 17 сентября, 20:46
Сборная России проиграла венграм в Кубке Дэвиса и покинула Мировую группуСпорт 17 сентября, 20:15
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Вылет сборной России из Мировой группы Кубка Дэвиса по теннису стал разочарованием. Об этом ТАСС заявил вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Евгений Кафельников.
Ранее сборная России уступила венграм со счетом 1-3 и вылетела из Мировой группы Кубка Дэвиса. В следующем сезоне россияне будут выступать в европейско-африканской группе.
"Печально, это разочарование. Трудно сказать [есть ли у этого состава сборной будущее]", - сказал Кафельников.
В Мировой группе выступают 16 команд, проигравшие в 1/8 финала сборные вынуждены проводить матчи за сохранение места в элите. В феврале сборная России уступила команде Сербии со счетом 1-4, получив в соперники по стыковым матчам одного из победителей турнира в европейско- африканской группе - сборную Венгрии.