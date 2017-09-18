Футболист "Динамо" Панченко будет прооперирован 20 сентября

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ТАСС, 18 сентября. Нападающий московского футбольного клуба "Динамо" Кирилл Панченко, получивший травму передней крестообразной связки коленного сустава, будет прооперирован 20 сентября. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Форвард получил травму и был заменен в матче 10-го тура чемпионата России с тульским "Арсеналом" (0:1), прошедшем в пятницу. Футболист покинул поле на носилках.
"Операция Кириллу Панченко будет проведена в среду, 20 сентября", - говорится в сообщении.
Панченко выступает за "Динамо" с 2016 года. В текущем сезоне 27-летний нападающий провел за команду 10 матчей в чемпионате России, в которых забил четыре гола.