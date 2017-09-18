Футболист "Динамо" Панченко будет прооперирован 20 сентября

ТАСС, 18 сентября. Нападающий московского футбольного клуба "Динамо" Кирилл Панченко, получивший травму передней крестообразной связки коленного сустава, будет прооперирован 20 сентября. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Форвард получил травму и был заменен в матче 10-го тура чемпионата России с тульским "Арсеналом" (0:1), прошедшем в пятницу. Футболист покинул поле на носилках.

"Операция Кириллу Панченко будет проведена в среду, 20 сентября", - говорится в сообщении.

Панченко выступает за "Динамо" с 2016 года. В текущем сезоне 27-летний нападающий провел за команду 10 матчей в чемпионате России, в которых забил четыре гола.