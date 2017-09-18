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Футболисту "Спартака" Тигиеву диагностировали разрыв передней крестообразной связки колена

Спорт
18 сентября, 19:12 UTC+3 ТАСС

Защитник в ближайшее время отправится в Рим, где 25 сентября ему будет сделана операция

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ТАСС, 18 сентября. Врачи диагностировали у футболиста московского "Спартака" Георгия Тигиева разрыв передней крестообразной связки правого коленного сустава. Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.

В ближайшее время Тигиев отправится в Рим, где 25 сентября ему будет сделана операция.

Тигиев травмировался в матче 10-го тура чемпионата России с "Тосно" (2:2), который прошел в воскресенье в Санкт-Петербурге. 22-летний защитник был заменен на 58-й минуте встречи.

"Сегодня после комплексного обследования был поставлен окончательный диагноз защитнику Георгию Тигиеву, который получил травму в воскресном матче с "Тосно". К сожалению, у нашего футболиста подтвержден первоначальный диагноз - разрыв передней крестообразной связки правого коленного сустава. По словам руководителя медицинского департамента клуба Михаила Вартапетова, в ближайшее время Тигиев отправится в Рим, где 25 сентября ему будет сделана операция", - говорится в сообщении.

В нынешнем сезоне Тигиев сыграл в трех матчах.

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