Футболист "Локомотива" Ари надеется, что уже в ноябре сможет играть

Семин: судья Левников "начудил" в матче РФПЛ "Локомотив" - "Амкар"Спорт 18 сентября, 22:03
Порошенко объявил о размещении Украиной облигаций на $3 млрдЭкономика и бизнес 18 сентября, 21:57
"Зенит" разгромил "Уфу" в матче чемпионата России по футболуСпорт 18 сентября, 21:54
Испания объявила посла КНДР персоной нон гратаМеждународная панорама 18 сентября, 21:44
"Амкар" одержал вторую победу в сезоне РФПЛ, обыграв "Локомотив"Спорт 18 сентября, 21:26
Мутко: искренне хочется, чтобы ФК "Спартак" разобрался в своих проблемахСпорт 18 сентября, 21:19
Минобороны РФ назвало политизированными претензии о нарушении воздушных границ ЛитвыАрмия и ОПК 18 сентября, 21:12
Дзюдоист Костоев назвал золото чемпионата России - 2017 самым дорогим в карьереСпорт 18 сентября, 20:39
Продолжение телефонных атак: неизвестные "минируют" гостиницы, ТЦ и здания администрацийПроисшествия 18 сентября, 20:36
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Нападающий футбольного клуба "Локомотив" Ари рассчитывает полностью восстановиться после травмы и выйти на поле в ноябре. Об этом форвард рассказал журналистам.
31-летний Ари получил травму передней крестообразной связки правого колена в матче второго тура чемпионата России с ЦСКА (3:1), который состоялся 21 июля. В начале августа ему была сделана операция в Риме.
"В октябре я должен начать тренироваться в общей группе. А играть смогу, думаю, в ноябре", - сказал Ари.
В понедельник московский "Локомотив" в матче 10-го тура чемпионата России на своем поле проиграл пермскому "Амкару" со счетом 0:1.
"Сегодня мы играли отвратительно. "Амкар" сумел забить в первые минуты, команда была в шоке. Из-за того, что мы проиграли дома, "Краснодар" поднялся на вторую позицию. Мы должны были побеждать", - сказал Ари.
В нападении "Локомотива" с первых минут вышел португальский нападающий Эдер. "Сегодня ему было тяжело играть, у "Амкара" очень мощные защитники, но от матча к матчу Эдер будет прибавлять, ему нужно время, чтобы адаптироваться к российскому чемпионату", - отметил бразилец.
"Что касается конкуренции с ним, мы - команда, тут нет соперников, потому что мы должны быть единым целым. На поле выходят 11 человек, кто будет играть и тренироваться лучше, тот и выйдет на поле. Надеюсь, когда я вернусь, помогу команде одерживать победы", - подчеркнул форвард.
Ари выступает в России с 2010 года. До лета 2013 года он играл за "Спартак", после чего перешел в "Краснодар", которому принадлежит до сих пор. За "Локомотив" Ари выступает на правах аренды - в составе команды он стал обладателем Кубка России в сезоне-2016/17, за российские команды нападающий провел в общей сложности 239 матчей и забил 70 мячей. В этом году бразилец подал документы на получение гражданства РФ.