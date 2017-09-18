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Футболист "Локомотива" Ари надеется, что уже в ноябре сможет играть

Спорт
18 сентября, 22:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, сентября. /ТАСС

Бразильский нападающий получил травму передней крестообразной связки правого колена 21 июля в матче второго тура чемпионата России с ЦСКА

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МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Нападающий футбольного клуба "Локомотив" Ари рассчитывает полностью восстановиться после травмы и выйти на поле в ноябре. Об этом форвард рассказал журналистам.

31-летний Ари получил травму передней крестообразной связки правого колена в матче второго тура чемпионата России с ЦСКА (3:1), который состоялся 21 июля. В начале августа ему была сделана операция в Риме.

"В октябре я должен начать тренироваться в общей группе. А играть смогу, думаю, в ноябре", - сказал Ари.

В понедельник московский "Локомотив" в матче 10-го тура чемпионата России на своем поле проиграл пермскому "Амкару" со счетом 0:1. 

"Сегодня мы играли отвратительно. "Амкар" сумел забить в первые минуты, команда была в шоке. Из-за того, что мы проиграли дома, "Краснодар" поднялся на вторую позицию. Мы должны были побеждать", - сказал Ари.

В нападении "Локомотива" с первых минут вышел португальский нападающий Эдер. "Сегодня ему было тяжело играть, у "Амкара" очень мощные защитники, но от матча к матчу Эдер будет прибавлять, ему нужно время, чтобы адаптироваться к российскому чемпионату", - отметил бразилец.

"Что касается конкуренции с ним, мы - команда, тут нет соперников, потому что мы должны быть единым целым. На поле выходят 11 человек, кто будет играть и тренироваться лучше, тот и выйдет на поле. Надеюсь, когда я вернусь, помогу команде одерживать победы", - подчеркнул форвард.

Ари выступает в России с 2010 года. До лета 2013 года он играл за "Спартак", после чего перешел в "Краснодар", которому принадлежит до сих пор. За "Локомотив" Ари выступает на правах аренды - в составе команды он стал обладателем Кубка России в сезоне-2016/17, за российские команды нападающий провел в общей сложности 239 матчей и забил 70 мячей. В этом году бразилец подал документы на получение гражданства РФ.

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