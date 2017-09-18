Кириленко 19 сентября обсудит с Базаревичем работу в сборной РФ по баскетболу

Трамп намерен проводить в Вашингтоне военный парад в День независимостиМеждународная панорама 19 сентября, 0:04
Президент РФБ Кириленко признался, что является фанатом ШведаСпорт 18 сентября, 23:38
Кириленко 19 сентября обсудит с Базаревичем работу в сборной РФ по баскетболуСпорт 18 сентября, 23:31
Лавров предложил главе МИД Швейцарии выпить пару рюмок на полях Генассамблеи ООНПолитика 18 сентября, 23:29
Музеи Калининграда во время ЧМ-2018 по футболу будут работать до 6 утраСпорт 18 сентября, 23:09
Семин: судья Левников "начудил" в матче РФПЛ "Локомотив" - "Амкар"Спорт 18 сентября, 22:03
Порошенко объявил о размещении Украиной облигаций на $3 млрдЭкономика и бизнес 18 сентября, 21:57
"Зенит" разгромил "Уфу" в матче чемпионата России по футболуСпорт 18 сентября, 21:54
Испания объявила посла КНДР персоной нон гратаМеждународная панорама 18 сентября, 21:44
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 18 сентября. Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко 19 сентября встретится с главным тренером национальной команды Сергеем Базаревичем, чтобы обсудить новый контракт. Об этом Кириленко рассказал в эфире телеканала "Матч ТВ".
Российская команда под руководством 52-летнего специалиста заняла четвертое место на чемпионате Европы 2017 года, завершившемся в воскресенье в Стамбуле. Контракт Базаревича с РФБ был рассчитан до завершения турнира. Ранее он заявил ТАСС, что еще не знает, останется ли на посту главного тренера команды.
"Мы ждали тренера, который сможет вновь влюбить болельщиков в сборную, - сказал Кириленко. - Появилась хорошая игра, есть команда, которая показывает достойный баскетбол. Впереди два отборочных сезона для выхода на чемпионат мира, и такой тренер нам необходим. Завтра мы встретимся с Базаревичем и все обсудим".
Базаревич возглавил сборную России в 2016 году.