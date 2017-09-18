Кириленко 19 сентября обсудит с Базаревичем работу в сборной РФ по баскетболу

ТАСС, 18 сентября. Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко 19 сентября встретится с главным тренером национальной команды Сергеем Базаревичем, чтобы обсудить новый контракт. Об этом Кириленко рассказал в эфире телеканала "Матч ТВ".

Российская команда под руководством 52-летнего специалиста заняла четвертое место на чемпионате Европы 2017 года, завершившемся в воскресенье в Стамбуле. Контракт Базаревича с РФБ был рассчитан до завершения турнира. Ранее он заявил ТАСС, что еще не знает, останется ли на посту главного тренера команды.

"Мы ждали тренера, который сможет вновь влюбить болельщиков в сборную, - сказал Кириленко. - Появилась хорошая игра, есть команда, которая показывает достойный баскетбол. Впереди два отборочных сезона для выхода на чемпионат мира, и такой тренер нам необходим. Завтра мы встретимся с Базаревичем и все обсудим".

Базаревич возглавил сборную России в 2016 году.