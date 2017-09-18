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Славная охота: сборная России вошла в четверку лучших команд Европы по баскетболу

Спорт
18 сентября, 0:17 UTC+3 СТАМБУЛ /Турция/ 18, сентября. /ТАСС

В матче за бронзовые медали команда Сергея Базаревича уступила сборной Испании - 85:93

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Игроки сборной России и сборной Испании после окончания матча за третье место чемпионата Европы по баскетболу

Игроки сборной России и сборной Испании после окончания матча за третье место чемпионата Европы по баскетболу

©  Михаил Александров/ТАСС

СТАМБУЛ /Турция/, 18 сентября. /ТАСС/. Сборная России по баскетболу вошла в четверку лучших команд Европы по итогам континентального первенства, завершившегося в Стамбуле. В матче за бронзовые медали команда Сергея Базаревича уступила сборной Испании - 85:93, победителями турнира впервые в истории стали словенцы, в финале победившие сербов (93:85).

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Сборная России после двух провальных чемпионатов Европы подряд, когда команда не могла даже выйти из группы, стала, наряду с триумфаторами турнира словенцами, одним из главных открытий турнира.

По ходу Евробаскета россияне одержали шесть побед в девяти матчах. На групповом этапе были обыграны: сборная Турции (хозяева чемпионата), финалисты сербы, команды Великобритании и Бельгии. В 1/8 финала российская команда провела один из лучших матчей за последние годы, победив сборную Хорватии (101:78), а в четвертьфинале совершила невероятный камбэк, отыграв во второй половине 14 очков и вырвав победу у Греции (74:69).

"Четвертое место - это хороший результат, но главное, что команда играла действительно хорошо, баскетболисты отдавали все силы на паркете, - сказал ТАСС бывший главный тренер сборной России Дэвид Блатт, под руководством которого команда выигрывала золото ЧЕ в 2007 году. - Перед турниром мало кто ожидал от сборной России большого выступления. Конечно, всегда хочется большего, но ведь лучшего результата сборная не показывала с 2012 года. Такой командой можно гордиться".

Во многом добиться такого результата сборной России удалось благодаря главному тренеру Сергею Базаревичу, сумевшему привить баскетболистам командный дух и стремление бороться по принципу "Один за всех и все за одного".

"Это был очень удачный турнир и Сергей Валерьянович показал всей Европе, что умеет создавать отличную команду", - сказал ТАСС президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко.

Алексей Швед - лучший снайпер Евробаскета

Впервые в истории российского баскетбола игрок сборной стал лучшим снайпером чемпионата Европы. Защитник, выступающий в клубе Единой лиги ВТБ "Химки", оказался результативнее многих игроков НБА, приехавших на турнир. Всего на турнире Швед набрал 219 очков, а его средняя результативность составила 24,3 очка за матч.

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После каждой игры он собирал восторженные отзывы тренеров и игроков команд-соперниц. "Тимофей Мозгов? Я думал, ваша главная звезда Швед", - заявил корреспонденту ТАСС главный тренер сборной Сербии Саша Джорджевич.

"Без Шведа мы бы не дошли так далеко", - признал Базаревич после матча с Испанией.

Помимо звания лучшего снайпера, Швед вошел в символическую пятерку турнира. Также в нее были включены атакующий защитник Лука Дончич (Словения), разыгрывающий защитник Горан Драгич (Словения, также признан самым ценным игроком турнира), легкий форвард Богдан Богданович (Сербия), тяжелый форвард По Газоль (Испания).

Надежда на завтра

Баскетбол уступает в России по популярности футболу и хоккею. На чемпионат Европы приехали лучшие на данный момент российские игроки - за исключением Сергея Карасева, подучившего травму. Тренерский штаб не раз заявлял, что возникают проблемы с комплектованием команды.

"Баскетбол - непопулярная игра в стране. Девять российских команд играет в чемпионате Единой лиги ВТБ. И мы выбираем команду из 50 игроков - это странно. Поэтому от игры сборной зависит очень многое. Надеюсь, что мы дали какой-то толчок [развитию баскетбола в России]", - сказал Базаревич.

При этом сам специалист после игры признался, что еще не знает, продолжит ли тренировать национальную команду: "Я хотел закончить [тренерскую работу]. Но сейчас у меня в любом случае будет перерыв. С тренерской работой совсем я не закончил, у меня истек контракт. Буду ли я продолжать работать в сборной - это предстоит обсуждать", - сказал Базаревич.

Кириленко, в свою очередь, заявил ТАСС, что РФБ надеется продлить контракт с тренером, у которого по окончании турнира истек срок контракта.

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