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Россиянин Алексей Швед стал лучшим снайпером Евробаскета-2017

Спорт
17 сентября, 23:32 дата обновления: 17 сентября, 23:50 UTC+3 СТАМБУЛ /Турция/ 17, сентября. /ТАСС

Российский баскетболист впервые в истории стал самым результативным игроком чемпионата Европы, в девяти матчах Швед набрал 219 очков, кроме того, он вошел в символическую сборную турнира

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Игрок сборной России Алексей Швед

Игрок сборной России Алексей Швед

© Михаил Александров/ТАСС

СТАМБУЛ /Турция/, 17 сентября. /ТАСС/. Атакующий защитник сборной России Алексей Швед стал лучшим снайпером чемпионата Европы по баскетболу, который завершился в Стамбуле.

Всего на турнире Швед набрал 219 очков. При этом в восьми играх из девяти он записал на свой счет не менее 20 очков, а в матче за третье место - 18 очков. Средняя результативность российского защитника составила 24,3 очка за игру.

Вторым по результативности игроком турнира стал разыгрывающий защитник сборной Словении Горан Драгич (203), третьим - атакующий защитник сербской команды Богдан Богданович (188).

Впервые в истории российский баскетболист стал лучшим снайпером чемпионата Европы.

28-летний игрок также вошел в символическую сборную турнира вместе с атакующим защитником Лукой Дончичем (Словения), Драгичем, Богдановичем и и тяжелым форвардом По Газолем (Испания). 

Сборная России заняла четвертое место на континентальном первенстве, проиграв команде Испании в матче за бронзу со счетом 85:93. Победителями Евробаскета стали словенцы, обыгравшие в финале с таким же счетом сербов. 

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