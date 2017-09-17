Россиянин Алексей Швед стал лучшим снайпером Евробаскета-2017

СТАМБУЛ /Турция/, 17 сентября. /ТАСС/. Атакующий защитник сборной России Алексей Швед стал лучшим снайпером чемпионата Европы по баскетболу, который завершился в Стамбуле.

Всего на турнире Швед набрал 219 очков. При этом в восьми играх из девяти он записал на свой счет не менее 20 очков, а в матче за третье место - 18 очков. Средняя результативность российского защитника составила 24,3 очка за игру.

Вторым по результативности игроком турнира стал разыгрывающий защитник сборной Словении Горан Драгич (203), третьим - атакующий защитник сербской команды Богдан Богданович (188).

Впервые в истории российский баскетболист стал лучшим снайпером чемпионата Европы.

28-летний игрок также вошел в символическую сборную турнира вместе с атакующим защитником Лукой Дончичем (Словения), Драгичем, Богдановичем и и тяжелым форвардом По Газолем (Испания).

Сборная России заняла четвертое место на континентальном первенстве, проиграв команде Испании в матче за бронзу со счетом 85:93. Победителями Евробаскета стали словенцы, обыгравшие в финале с таким же счетом сербов.