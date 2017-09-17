Гомельский: выбор игроков в сборную России по баскетболу перед ОИ-2020 должен быть шире

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МОСКВА, 17 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Каменских/. Главный тренер сборной России по баскетболу Сергей Базаревич должен обладать лучшим выбором при отборе кандидатов на место в команду для подготовки к Олимпийским играм 2020 года. Такое мнение ТАСС высказал заслуженный тренер России, телекомментатор Владимир Гомельский.
Российская команда под руководством Базаревича смогла дойти до полуфинала чемпионата Европы, в котором уступила сербам. В матче за бронзовые награды россияне в воскресенье встретятся со сборной Испании. В заявке на турнир российской сборной только один центровой - Тимофей Мозгов.
"У Базаревича должен быть выбор, ему нужен не один центровой Мозгов, - сказал Гомельский. - Причем на двух из трех человек, кого пробовали на этой позиции предшественники Базаревича, можно поставить крест, они не подойдут. Нужны ребята в возрасте 19-20 лет, которых прямо сейчас после чемпионата Европы надо брать на карандаш и добиваться того, чтобы они получали большое количество игрового времени в своих клубах, чтобы они могли прогрессировать. Без этого нам удачи не видать".
Сборная России на чемпионате Европы имеет один из самых возрастных составов. Средний возраст команды составляет 28 лет, при этом пять игроков команды старше 30 лет: Евгений Бабурин (30 лет), Виталий Фридзон (31), Мозгов (31), Андрей Воронцевич (30), Никита Курбанов (30).
Отвечая на вопрос, как людям, которым сейчас около или больше 30 лет, сохранить форму до Олимпийских игр, Гомельский ответил: "Это вопрос профессионализма, профессионального отношения к себе. В профессиональном отношении Мозгова я уверен. Воронцевичу, Курбанову, Фридзону и Хвостову нужно поберечься, потому что чем старше, тем выше риск получить травму".
Олимпийские игры 2020 года пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа.