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Сборная России проиграла сербам в полуфинале Евробаскета

Спорт
15 сентября, 23:25 дата обновления: 16 сентября, 0:28 UTC+3 СТАМБУЛ /Турция/ 15, сентября. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 79:87

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Российский центровой Тимофей Мозгов борется за подбор в матче 1/2 финала Чемпионата Европы против команды Сербии

Российский центровой Тимофей Мозгов борется за подбор в матче 1/2 финала Чемпионата Европы против команды Сербии

© EPA-EFE/TOLGA BOZOGLU

СТАМБУЛ /Турция/, 15 сентября. /ТАСС/. Баскетболисты сборной России уступили команде Сербии со счетом 79:87 в полуфинальном матче чемпионата Европы. Встреча прошла в Стамбуле.

Самым результативным игроком в составе обеих команд стал атакующий защитник россиян Алексей Швед, в активе которого 33 очка. Сборная России потерпела второе поражение на турнире - ранее команда Сергея Базаревича проиграла команде Латвии на групповом этапе (69:84).

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Российские баскетболисты попали в роль догоняющих с первых минут матча. Помимо Шведа, у остальных игроков российской команды игра не клеилась, а сербы как уверенно атаковали, так и защищались. Их центровой Бобан Марьянович царил под щитами, постоянно вынуждая россиян фолить, а защитник Боян Богданович регулярно набирал очки со средней дистанции. В результате на большой перерыв россияне ушли с отставанием в 14 очков. 

Во второй половине игры сборная России выглядела уже лучше и в защите, и в нападении. Швед продолжал брать игру на себя и набирать очки, стал попадать Дмитрий Хвостов. За четыре минуты до конца матча россияне сократили отставание до двух очков. Ключевым моментом стал неточный трехочковый бросок Шведа, на который сербы ответили попаданием из-за дуги, и их преимущество в счете выросло до +5. В результате сербы при помощи грамотной игры в позиционном нападении смогли создать комфортное преимущество над россиянами, у которых не нашлось кадровых резервов на финальный штурм.

Сборные России и Сербии уже встречались в ходе текущего розыгрыша Евробаскета. Тогда в матче группы D сильнее оказались россияне (75:72).

Сербы сыграют в финале чемпионата Европы против словенцев, россияне поборются за бронзовые награды с испанцами. Обе игры пройдут 17 сентября. 

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