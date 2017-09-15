Порядка 60 болельщиков поддержат сборную России в полуфинале Евробаскета

СТАМБУЛ /Турция/, 15 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Порядка 60 российских болельщиков посетят полуфинальный матч чемпионата Европы по баскетболу в Стамбуле, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Матч между командами России и Сербии пройдет в пятницу в 21:30 Мск.

Десант российских болельщиков один из самых малочисленных на турнире (для сравнения словенских болельщиков приехало больше тысячи, латвийских - более полутора тысяч), но они стараются поддерживать сборную изо всех сил. Многие из тех, кто на трибуне в Стамбуле болеет за сборную, на выездах с 2007 года. Многие баннеры и плакаты, которые российские фанаты растягивают на трибунах, болельщики возят с собой со времен чемпионата Европы-2007 и Олимпиады-2008.

Комментируя победу над греками в четвертьфинале (74:69) президент Российской Федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко заявил, что такого успеха сборная достигла благодаря тому, что ребята были одной, сплоченной командой. Не менее важным фактором бывший игрок сборной считает присутствие российских болельщиков на трибунах во время матчей турнира. "Игроки сборной видят фанатов, видят наши флаги, слышат поддержку - это, несомненно, помогает и придает сил команде, - признался Кириленко. - Мы благодарны каждому, кто приехал поддержать команду в Стамбул".

Болельщики также поблагодарили РФБ за помощь, оказанную федерацией, без которой некоторые фанаты не смогли бы посетить матчи чемпионата Европы. "Благодаря поддержке РФБ мы сидим организованно и в одном секторе, - признался болельщик, приехавший из Краснодара. - И отдельное спасибо федерации за то, что предоставляет нам билеты. На Евробаскете в Стамбуле они очень дорогие".

Финал турнира пройдет в Стамбуле 17 сентября. Первый финалист соревнований определился в четверг в матче между сборными Испании и Словении. Словенцы победили со счетом 92:72.