Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.09:
$ 57.53
€ 68.58
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Порядка 60 болельщиков поддержат сборную России в полуфинале Евробаскета

Спорт
15 сентября, 12:39 UTC+3 СТАМБУЛ /Корр. ТАСС, Андрей Карташов

Встреча между сборными России и Сербии пройдет в пятницу в Стамбуле

Поделиться
Материал из 1 страницы
Баскетболисты сборной России после победы над греками в четвертьфинале Евробаскета-2017

Баскетболисты сборной России после победы над греками в четвертьфинале Евробаскета-2017

© EPA-EFE/SEDAT SUNA

СТАМБУЛ /Турция/, 15 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Порядка 60 российских болельщиков посетят полуфинальный матч чемпионата Европы по баскетболу в Стамбуле, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Матч между командами России и Сербии пройдет в пятницу в 21:30 Мск.

Десант российских болельщиков один из самых малочисленных на турнире (для сравнения словенских болельщиков приехало больше тысячи, латвийских - более полутора тысяч), но они стараются поддерживать сборную изо всех сил. Многие из тех, кто на трибуне в Стамбуле болеет за сборную, на выездах с 2007 года. Многие баннеры и плакаты, которые российские фанаты растягивают на трибунах, болельщики возят с собой со времен чемпионата Европы-2007 и Олимпиады-2008.

Комментируя победу над греками в четвертьфинале (74:69) президент Российской Федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко заявил, что такого успеха сборная достигла благодаря тому, что ребята были одной, сплоченной командой. Не менее важным фактором бывший игрок сборной считает присутствие российских болельщиков на трибунах во время матчей турнира. "Игроки сборной видят фанатов, видят наши флаги, слышат поддержку - это, несомненно, помогает и придает сил команде, - признался Кириленко. - Мы благодарны каждому, кто приехал поддержать команду в Стамбул".

Болельщики также поблагодарили РФБ за помощь, оказанную федерацией, без которой некоторые фанаты не смогли бы посетить матчи чемпионата Европы. "Благодаря поддержке РФБ мы сидим организованно и в одном секторе, - признался болельщик, приехавший из Краснодара. - И отдельное спасибо федерации за то, что предоставляет нам билеты. На Евробаскете в Стамбуле они очень дорогие".

Финал турнира пройдет в Стамбуле 17 сентября. Первый финалист соревнований определился в четверг в матче между сборными Испании и Словении. Словенцы победили со счетом 92:72.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Евробаскет-2017
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Тур кубка мира по России
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
Фото
Александр Самедов
8
"Спартак" сыграл вничью с "Марибором" в матче Лиги чемпионов
15
Сборная России победила команду Греции и вышла в полуфинал Евробаскета
Тимур Жамалетдинов
14
ЦСКА победил "Бенфику" в стартовом матче группового этапа Лиги чемпионов
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МЧС предупреждает о резком ухудшении погоды в ближайшие часы в Москве и Подмосковье
2
Ученый: говорить об углублении Украиной Азовского моря некорректно
3
Власти Москвы объяснили ситуацию с парковками для сотрудников американских дипмиссий
4
Sky: полиция Великобритании считает взрыв в лондонском метро терактом
5
В лондонском метро прогремел взрыв
6
Овечкин официально заявил о невозможности своего участия в Олимпиаде-2018
7
Скончался торгпред России в Нидерландах
Темы дня
Новости партнеров
Реклама