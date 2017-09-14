Сборная Словении победила испанцев и впервые в истории вышла в финал Евробаскета

СТАМБУЛ /Турция/, 14 сентября. /ТАСС/. Сборная Словении по баскетболу одержала победу над командой Испании со счетом 92:72 в полуфинале чемпионата Европы.

Самым результативным игроком встречи стал форвард испанцев По Газоль (16).

Словенцы вышли в финал Евробаскета впервые в истории. Ранее лучшим результатом команды на турнире было четвертое место в 2007 году. Испанцы являются действующими чемпионами Европы.

Сборная Словении сыграет в финале против победителя матча между командами России и Сербии, который пройдет 15 сентября. Финал и матч за третье место пройдут в воскресенье.

Все матчи плей-офф чемпионата Европы 2017 года проходят в Стамбуле.