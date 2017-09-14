Базаревич: участие Кулагина в полуфинале Евробаскета остается под вопросом

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СТАМБУЛ /Турция/, 14 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Участие защитника сборной России Дмитрия Кулагина в полуфинальной игре чемпионата Европы по баскетболу по прежнему находится под вопросом. Об этом ТАСС рассказал главный тренер команды Сергей Базаревич.
Кулагин подвернул ногу в среду в четвертьфинальной игре турнира против сборной Греции.
"Доктора сказали, что будут пробовать подготовить его к игре. Все решится завтра. Если он не сыграет, это будет ощутимая потеря", - сказал тренер.
В полуфинале. который пройдет в пятницу, российская сборная сыграет с командой Сербии. "Как будет складываться игра, спрогнозировать невозможно. Каждая новая игра - это маленькая жизнь. Сербы провели три напряженные игры в группе, после этого им все довольно легко давалось. Наверное, они стали увереннее, впрочем, как и мы", - отметил Базаревич.
"Нам хорошо известно, что из себя представляет сборная Сербии", - добавил он.
На групповом этапе сборная России обыграла команду Сербии со счетом 75:72.
Во втором полуфинале встретятся команды Испании и Словении.