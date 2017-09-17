Воронцевич: испанцы заслужили бронзовые медали Евробаскета

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СТАМБУЛ /Турция/, 17 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Баскетболисты сборной Испании заслуженно завоевали бронзовые медали чемпионата Европы. Об этом ТАСС заявил форвард сборной России Андрей Воронцевич.
В матче за третье место испанцы победили россиян со счетом 93:85.
"Мы поздно начали играть как надо, только во второй половине, а надо было играть все четыре четверти, - сказал Воронцевич. - Хочу сказать, что испанцы заслужили медали. Мы же стали четвертыми - это очень хороший результат для нас, хотя по ходу турнира хотелось большего".
"Я запомню хорошие эмоции от Евробаскета", - добавил он.
Нынешнее выступление на чемпионате Европы стало для российской команды лучшим за последние шесть лет. После 2011 года. когда сборная России завоевала бронзу, в 2013 и 2015 годах команда не смогла выйти из группы.