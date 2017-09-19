Футболист "Зенита" Кокорин заявил, что ему комфортно играть в связке с Дзюбой

ТАСС, 19 сентября. Нападающий петербургского футбольного клуба "Зенит" Александр Кокорин заявил, что ему приятно играть в паре с форвардом Артемом Дзюбой. Об этом игрок рассказал после матча с "Уфой" клубной пресс-службе.

В понедельник "Зенит" на своем поле обыграл "Уфу" со счетом 3:0 в рамках 10-го тура чемпионата России. Форварды вышли в стартовом составе. Кокорин отметился голом, он возглавляет список бомбардиров чемпионата с семью голами.

"Мне комфортно с Дзюбой, в этом сезоне мы не много играем вместе, но в последних играх выходим. Мы давно понимаем друг друга, с ним приятно играть, хорошо, что у нас получается, рад, что сегодня добились победы", - сказал Кокорин.

Также форвард рассказал, что возросшая конкуренция за место в составе идет на пользу команде. "У нас много народа. Мы обязаны уметь играть без ключевых футболистов. Нобоа выдает хорошие игры, Краневиттер в порядке, все хотят играть, жесткая конкуренция на каждой позиции, но это нормально, давно ее не было", - сказал нападающий.

"Зенит" лидирует в турнирной таблице, опережая идущий на втором месте "Краснодар" на три очка. В следующем матче подопечные Роберто Манчини сыграют против петербургского "Динамо" в рамках 1/16 финала Кубка России, встреча пройдет 21 сентября.