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И снова Кокорин: Зенит" разгромил "Вардар" в матче Лиги Европы

Спорт
15 сентября, 1:55 UTC+3 СКОПЬЕ СКОПЬЕ 15, сентября. /ТАСС

Российский нападающий клуба из Санкт-Петербурга забил македонцам два мяча из пяти

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Футболисты "Зенита"

Футболисты "Зенита"

© EPA-EFE/GEORGI LICOVSKI

СКОПЬЕ, 15 сентября. /ТАСС/. "Зенит" с победы начал групповой этап Лиги Европы по футболу, в Скопье со счетом 5:0 разгромив македонский "Вардар".

Дубль в столице Македонии сделал 26-летний нападающий Александр Кокорин, для которого нынешний сезон получается одним из лучших в карьере. В чемпионате России он забил шесть голов в девяти матчах, а в Лиге Европы - пять в пяти. Самый результативный сезон Кокорина в клубном футболе - 2012/13, когда он, выступая за московское "Динамо", забил 13 мячей: 10 - в чемпионате России, три - в Лиге Европы.

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Манчини: "Зенит" показал практически идеальный футбол в матче с "Вардаром"

Впервые в сезоне-2017/18 забил Артем Дзюба, которого летом СМИ сватали в "Локомотив". Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини доверил 29-летнему нападающему место в стартовом составе, и тот не подвел. Гол получился довольно легким - Дзюбе после отличного паса Кокорина оставалось лишь попасть в пустые ворота, с чем он справился. Кокорину и Дзюбе для выполнения бомбардирской задачи на сезон, поставленной Манчини, осталось забить на двоих 23 мяча.

Добили "Вардар" точные удары сербского защитника Бранислава Ивановича и аргентинского полузащитника Эмилиано Ригони.

"Зенит" в некоторых аспектах сыграл практически идеально"

Президента "Зенита" Сергея Фурсенко особенно обрадовал гол Ригони, который стал для аргентинца первым за петербургскую команду. "Я молился, чтобы Ригони забил. После этого гола у него появится уверенность в себе. Вообще, команда сыграла хорошо, это та игра, о которой нам говорил Манчини", - сказал он журналистам.

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Фурсенко подарил болельщику галстук в честь победы "Зенита" над "Вардаром"

"Я очень рад, что мне удалось забить первый гол в составе "Зенита", я отличился после того, как вышел на замену, это особенные чувства, - в свою очередь отметил Ригони. - В ближайшее время я хочу открыть счет своим голам в чемпионате России. Мы совершили историческую победу в Лиге Европы, я рад, что приложил к ней руку, мы находимся на правильном пути".

Роберто Манчини считает, что "Зенит" показал отличную игру, а в некоторых аспектах и вовсе был "практически идеален". "Несмотря на такое количество голов, матч был непростым, нам было тяжело, но я рад и доволен тем, как мы сыграли. Когда матч складывается так, как он сложился сегодня, когда команда показывает такой хороший футбол, нельзя выделять кого-то одного, все молодцы, такие результаты добываются только хорошим, боевым коллективом, которым мы сегодня себя показали", - заявил итальянский специалист.

Фурсенко подарил болельщику галстук

Сергей Фурсенко в честь победы над "Вардаром" подарил одному из болельщиков галстук. Но не свой. "Мой - фартовый, - сказал президент "Зенита". - Я попросил галстук у коллеги (пресс-атташе "Зенита" Антона Макаренко - прим. ТАСС) и, как обещал, отдал его болельщику, мы все делаем для болельщиков".

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"Зенит" разгромил "Вардар" в матче Лиги Европы

"Все-таки "Вардар" не слабая команда, вы посмотрите, как они играли, - отметил Фурсенко. - Эмоции переполняют, игра получилась красивая, даже несмотря на замены, игра поддерживалась на одном уровне, не проседала. Команда поставила соперника в такое положение, что он ничего не смог сделать. Атмосфера в команде и взаимопонимание на хорошем уровне".

Крупнее в еврокубках петербургская команда выигрывала лишь в 2002 году, забив восемь безответных мячей "Энкампу" из Андорры в матче квалификации Кубка УЕФА. Со счетом 5:0 "Зенит" до разгрома в Скопье побеждал трижды - тот же "Энкамп" (в первом поединке), датский "Норшелланн" в квалификации Лиги чемпионов - 2013/14 и голландский АЗ в групповом раунде Лиги Европы - 2016/17.

В другом матче группы L испанский "Реал Сосьедад" дома обыграл норвежский "Русенборг" (4:0). Во втором туре 28 сентября "Зенит" в Санкт-Петербурге встретится с "Реалом Сосьедад", а "Вардар" на выезде - с "Русенборгом".

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