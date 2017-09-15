Ригони: "Зенит" постарается продолжить победную поступь в Лиге Европы

СКОПЬЕ, 15 сентября. /ТАСС/. Футболисты санкт-петербургского "Зенита" постараются продолжить побеждать в следующих матчах Лиги Европы независимо от соперников. Об этом журналистам сказал аргентинский полузащитник команды Эмилиано Ригони.

В четверг в Скопье в первом матче группового этапа Лиги Европы "Зенит" разгромил "Вардар" со счетом 5:0. Ригони забил свой первый гол за петербургский клуб, отличившись на 90-й минуте.

"Я бы не сказал, что игра против македонской команды получилась легкой. Это был наш первый матч в групповом этапе Лиги Европы, мы должны были показать свою игру и победить, что нам и удалось. В следующих матчах мы собираемся продолжить нашу победную поступь", - сказал Ригони.

"Я очень рад, что мне удалось забить первый гол в составе "Зенита", я отличился после того, как вышел на замену - это особенные чувства. В ближайшее время я хочу открыть счет своим голам в чемпионате России. Мы совершили историческую победу в Лиге Европы, я рад, что приложил к ней руку, мы находимся на правильном пути. В матче против "Вардара" я сыграл лучше, чем с "Динамо", но это объяснимо. У нас было много пространства и много возможностей для хороших атак, чем мы и воспользовались", - отметил аргентинец.

Во втором туре группового этапа Лиги Европы "Зенит" 28 сентября на своем поле сыграет с испанским клубом "Реал Сосьедад".