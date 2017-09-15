Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.09:
$ 57.77
€ 68.7
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Ригони: "Зенит" постарается продолжить победную поступь в Лиге Европы

Спорт
15 сентября, 1:02 UTC+3 СКОПЬЕ СКОПЬЕ 15, сентября. /ТАСС

Полузащитник клуба из Санкт-Петербурга заявил, что очень рад первому забитому мячу в составе новой команды

Поделиться
Материал из 1 страницы
Эмилиано Ригони

Эмилиано Ригони

© EPA-EFE/GEORGI LICOVSKI

СКОПЬЕ, 15 сентября. /ТАСС/. Футболисты санкт-петербургского "Зенита" постараются продолжить побеждать в следующих матчах Лиги Европы независимо от соперников. Об этом журналистам сказал аргентинский полузащитник команды Эмилиано Ригони.

Смотрите также

Фурсенко подарил болельщику галстук в честь победы "Зенита" над "Вардаром"

"Зенит" разгромил "Вардар" в матче Лиги Европы

Россия увеличила отрыв от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА

В четверг в Скопье в первом матче группового этапа Лиги Европы "Зенит" разгромил "Вардар" со счетом 5:0. Ригони забил свой первый гол за петербургский клуб, отличившись на 90-й минуте.

"Я бы не сказал, что игра против македонской команды получилась легкой. Это был наш первый матч в групповом этапе Лиги Европы, мы должны были показать свою игру и победить, что нам и удалось. В следующих матчах мы собираемся продолжить нашу победную поступь", - сказал Ригони.

"Я очень рад, что мне удалось забить первый гол в составе "Зенита", я отличился после того, как вышел на замену - это особенные чувства. В ближайшее время я хочу открыть счет своим голам в чемпионате России. Мы совершили историческую победу в Лиге Европы, я рад, что приложил к ней руку, мы находимся на правильном пути. В матче против "Вардара" я сыграл лучше, чем с "Динамо", но это объяснимо. У нас было много пространства и много возможностей для хороших атак, чем мы и воспользовались", - отметил аргентинец.

Во втором туре группового этапа Лиги Европы "Зенит" 28 сентября на своем поле сыграет с испанским клубом "Реал Сосьедад".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Тур кубка мира по России
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
Фото
Александр Самедов
8
"Спартак" сыграл вничью с "Марибором" в матче Лиги чемпионов
15
Сборная России победила команду Греции и вышла в полуфинал Евробаскета
Тимур Жамалетдинов
14
ЦСКА победил "Бенфику" в стартовом матче группового этапа Лиги чемпионов
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
КНДР запустила ракету, которая пролетела над Японией в сторону Тихого океана
2
Колобков: решение об участии РФ в ОИ-2018 не входит в компетенцию антидопинговых агентств
3
Касперский готов ответить в Конгрессе США на вопросы по поводу его компании
4
Обнаружено тело дайвера, пропавшего в пещере в Сочи
5
Матвиенко: в России не принимают законы, ограничивающие свободу и права граждан
6
Госдепартамент не считает "ответной мерой" лишение дипломатов США парковок в РФ
7
Посольство США в РФ: сотрудники американских дипмиссий остались без парковочных мест
Темы дня
Новости партнеров
Реклама