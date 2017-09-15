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Россия увеличила отрыв от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА

Спорт
15 сентября, 0:27 UTC+3 ТАСС

Суммарный коэффициент России теперь составляет 45,382 балла, Франции - 48,415, а Португалии - 41,582

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© EPA/JEAN-CHRISTOPHE

ТАСС, 15 сентября. Россия увеличила отрыв от Португалии, но не сократила отставание от Франции в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по итогам матчей первого тура группового этапа Лиги Европы, которые прошли в четверг.

"Локомотив" на выезде сыграл вничью с датским "Копенгагеном" (0:0), а "Зенит" в гостях разгромил македонский "Вардар" (5:0). Что касается португальских клубов, то "Брага" на чужом поле одолела немецкий "Хоффенхайм" (2:1), а "Витория Гимарайнш" дома разошлась миром с австрийским "Зальцбургом" (1:1). Неплохо выступили французские команды, если "Лион" на выезде не смог победить кипрский "Аполлон" (1:1), то "Марсель" в родных стенах обыграл турецкий "Коньяспор" (1:0), а "Ницца" в гостях разгромила бельгийский "Зюлте-Варегем" (5:1).

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Несмотря на аналогичные результаты команд в четверг, Россия сумела вновь оторваться от Португалии в таблице, так как в еврокубки этого сезона она делегировала меньше клубов - пять против шести, соответственно и коэффициент у нее получился больше.

Суммарный коэффициент России теперь составляет 45,382 балла (учитываются результаты последних пяти сезонов, включая текущий), Франции - 48,415, а Португалии - 41,582. Лидирует в таблице Испания (91,855), далее следуют Англия (64,462), Германия (63,998) и Италия (63,082).

По итогам текущего сезона определится, какое представительство в еврокубках будет у стран в сезоне-2019/20. Франция в таблице коэффициентов УЕФА идет на пятом месте, Россия - на шестом. Данные позиции в рейтинге имеют одинаковые привилегии, странам, находящимся на них, дается право заявить по три клуба в Лигу чемпионов и Лигу Европы. Стране, которая идет на седьмом месте (сейчас это Португалия), в Лигу чемпионов можно будет направить две команды, а в Лигу Европы - три.

В сезоне-2018/19 Россию в еврокубках представят шесть команд: три в Лиге чемпионов и столько же - в Лиге Европы. В еврокубки текущего сезона, как уже было отмечено выше, попали пять российских клубов - "Спартак" и ЦСКА в Лигу чемпионов, "Зенит", "Локомотив" и "Краснодар" - в Лигу Европы, однако краснодарская команда уже выбыла из турнира, уступив в заключительном квалификационном раунде сербской "Црвене Звезде".

Как вычисляются коэффициенты

За победу в матче квалификационных раундов еврокубков дается одно очко, за ничью - 0,5. За победу в игре основного раунда - два очка, за ничью - одно. За выход команды в групповую стадию Лиги чемпионов стране начисляется четыре очка, за попадание в 1/8 финала - пять. За выход клуба в 1/4 финала, 1/2 финала, финал Лиги чемпионов или Лиги Европы начисляется по одному очку.

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В расчет берутся только сыгранные матчи, то есть технические поражения не учитываются. Встречи, завершившиеся серией послематчевых пенальти, при подсчете коэффициента считаются в соответствии с тем результатом, который зафиксирован в основное и дополнительное время.

Сезонный коэффициент страны в таблице УЕФА определяется путем сложения очков, набранных ее клубами в Лиге чемпионов и Лиге Европы, и деления данной суммы на количество команд, которые участвовали в этих турнирах. Общий же рейтинг страны - это сумма ее коэффициентов за последние пять сезонов.

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