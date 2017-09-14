Черышев вышел на поле впервые с февраля и забил "Астане" в матче Лиги Европы

ТАСС, 14 сентября. Испанский "Вильярреал" обыграл казахстанскую "Астану" со счетом 3:1 в домашнем матче первого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов.

В составе победителей мячи забили Никола Сансоне (16-я минута), Седрик Бакамбу (75) и Денис Черышев (77). У гостей отличился Юрий Логвиненко (68). Российский полузащитник Черышев вышел на замену на 74-й минуте. 26-летний россиянин появился на футбольном поле после травмы бедра впервые с 26 февраля.

В августе Черышев был включен в расширенный состав сборной России, но затем не вошел в список игроков, вызванных на учебно-тренировочный сбор в Новогорске.

Следующий матч "Вильярреал" проведет 17 сентября, когда на выезде сыграет в матче четвертого тура чемпионата страны с "Алавесом".