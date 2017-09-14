"Локомотив" сыграл вничью с "Копенгагеном" в матче Лиги Европы

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КОПЕНГАГЕН, 14 сентября. /ТАСС/. Российский футбольный клуб "Локомотив" сыграл вничью со счетом 0:0 с датским "Копенгагеном" в первом матче группового этапа Лиги Европы. Встреча прошла на стадионе "Паркен" в столице Дании.
"Локомотив" попал в группу F Лиги Европы, в которой также выступают чешский "Фастав" и молдавский "Шериф".
В следующем матче 28 сентября "Локомотив" примет "Фастав", "Копенгаген" в тот же день проведет гостевую встречу с "Шерифом".