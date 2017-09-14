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"Локомотив" сыграл вничью с "Копенгагеном" в матче Лиги Европы

Спорт
14 сентября, 21:50 дата обновления: 14 сентября, 21:56 UTC+3 КОПЕНГАГЕН КОПЕНГАГЕН 14, сентября. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 0:0

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Болельщики "Локомотива"

Болельщики "Локомотива"

© Артем Коротаев/ТАСС

КОПЕНГАГЕН, 14 сентября. /ТАСС/. Российский футбольный клуб "Локомотив" сыграл вничью со счетом 0:0 с датским "Копенгагеном" в первом матче группового этапа Лиги Европы. Встреча прошла на стадионе "Паркен" в столице Дании.

"Локомотив" попал в группу F Лиги Европы, в которой также выступают чешский "Фастав" и молдавский "Шериф". 

В следующем матче 28 сентября "Локомотив" примет "Фастав", "Копенгаген" в тот же день проведет гостевую встречу с "Шерифом". 

Остальные результаты матчей:

  • "Аполлон" (Кипр) - "Лион" (Франция) - 1:1
  • "Аталанта" (Италия)  - "Эвертон" (Англия) - 3:0
  • "Аустрия" (Австрия) - "Милан" (Италия) - 1:5
  • "Башакшехир" (Турция) - "Лудогорец" (Болгария) - 0:0
  • "Вильярреал" (Испания) - "Астана" (Казахстан) - 3:1
  • "Динамо" (Украина) - "Скендербеу" (Албания) - 3:1
  • "Фастав" (Чехия) - "Шериф" (Молдавия) - 0:0
  • "Риека" (Хорватия) - АЕК (Греция) - 1:2
  • "Славия" (Чехия) - "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль) - 1:0
  • "Хоффенхайм" (Германия) - "Брага (Португалия) - 1:2
  • "Янг Бойз" (Швейцария) - "Партизан" (Сербия) - 1:1.

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