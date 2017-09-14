"Локомотив" сыграл вничью с "Копенгагеном" в матче Лиги Европы

КОПЕНГАГЕН, 14 сентября. /ТАСС/. Российский футбольный клуб "Локомотив" сыграл вничью со счетом 0:0 с датским "Копенгагеном" в первом матче группового этапа Лиги Европы. Встреча прошла на стадионе "Паркен" в столице Дании.

"Локомотив" попал в группу F Лиги Европы, в которой также выступают чешский "Фастав" и молдавский "Шериф".

В следующем матче 28 сентября "Локомотив" примет "Фастав", "Копенгаген" в тот же день проведет гостевую встречу с "Шерифом".

Остальные результаты матчей:

"Аполлон" (Кипр) - "Лион" (Франция) - 1:1

"Аталанта" (Италия) - "Эвертон" (Англия) - 3:0

"Аустрия" (Австрия) - "Милан" (Италия) - 1:5

"Башакшехир" (Турция) - "Лудогорец" (Болгария) - 0:0

"Вильярреал" (Испания) - "Астана" (Казахстан) - 3:1

"Динамо" (Украина) - "Скендербеу" (Албания) - 3:1

"Фастав" (Чехия) - "Шериф" (Молдавия) - 0:0

"Риека" (Хорватия) - АЕК (Греция) - 1:2

"Славия" (Чехия) - "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль) - 1:0

"Хоффенхайм" (Германия) - "Брага (Португалия) - 1:2

"Янг Бойз" (Швейцария) - "Партизан" (Сербия) - 1:1.