"Локомотив" начинает выступление в Лиге Европы матчем с "Копенгагеном"

КОПЕНГАГЕН, 14 сентября. /ТАСС/. Московский "Локомотив" сыграет с датским "Копенгагеном" в стартовом матче группового турнира футбольной Лиги Европы (группа F). Пропустив прошлый еврокубковый сезон, "Локомотив" вернулся в Лигу Европы, завоевав весной Кубок России.

Вместе с почетным трофеем "Локомотив" получил путевку в основной турнир Лиги Европы, так что команда Юрия Семина квалификацию не проводила. Предыдущие еврокубковые матчи "Локомотив" провел в феврале 2016 года, проиграв в 1/16 финала Лиги Европы турецкому "Фенербахче" (0:2, 1:1).

В отличие от "Локомотива", который уже более 10 лет выступает исключительно в Лиге Европы, "Копенгаген" регулярно стартует в Лиге чемпионов, где в 2006, 2010 и 2016 годах пробивался в групповой турнир. Сильнейший клуб Дании последних лет в ранге чемпиона страны начал и нынешний сезон в главном еврокубке, однако в раунде плей- офф за выход в групповую стадию проиграл азербайджанскому "Карабаху".

Неудача датчан во встрече с командой, которая ранее в основном турнире Лиги чемпионов не выступала, не должна настраивать футболистов "Локомотива" на благодушный лад и "туристическую" поездку в один из красивейших городов Северной Европы. У "Копенгагена" достаточно международного опыта, хотя старт нового сезона столичному клубу явно не удался. Провалив квалификацию Лиги чемпионов, "Копенгаген" после восьми туров занимает шестое место в чемпионате Дании, на семь очков отставая от лидирующего "Норшелланна".

В воскресенье "Копенгаген" одержал лишь третью победу, со счетом 4:3 переиграв "Мидтьюлланн". Постепенно команда, которой руководит норвежский специалист Столе Сольбаккен, набирает форму. Состав у "Копенгагена" многонациональный, хотя среди легионеров выделяются шведы во главе с опытным защитником Эриком Юханссоном. Капитан команды - 32-летний полузащитник Вильям Квист, а в атаке немало забивают парагваец Федерико Сантандер и серб Андрия Павлович.

Сольбаккен считает "Локомотив" фаворитом группы

Юрий Семин накануне игры отметил, что на его команде лежит большая ответственность. По словам наставника "Локомотива", все приехавшие в Копенгаген могут принять участие в матче. Однако говорить о том, кто выйдет в стартовом составе, пока рано, рассказал 70-летний специалист.

Его коллега Сольбаккен отметил, что в последних матчах "Локомотив" играл плохо, однако наставник "Копенгагена" считает российский клуб сильнейшим в группе. Однако, по словам норвежца, на турнирной дистанции ничья с "Локомотивом" не будет хорошим результатом.

"Локомотив" в отсутствие травмированного Ари уже почти два месяца играет без забивного нападающего, что не помешало команде Семина удачно начать чемпионат России. После девяти туров "Локомотив" лишь на одно очко отстает от лидирующего "Зенита".

Матч пройдет на главной арене Дании - стадионе "Паркен", начало - 20:00 мск. Главным арбитром назначен Хюсейн Гечек из Турции. В это же время сыграют другие команды группы F - чешский "Злин" и молдавский "Шериф".

В четверг состоятся матчи во всех 12 группах Лиги Европы. В группе L "Зенит" сыграет в гостях с македонским клубом "Вардар".