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Россия приблизилась к Франции в таблице коэффициентов УЕФА

Спорт
14 сентября, 0:05 дата обновления: 14 сентября, 0:12 UTC+3 ТАСС

Теперь суммарный коэффициент России - 44,782, Франции - 47,581

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Футболисты "Спартака" Александр Самедов (слева) и Луис Адриано

Футболисты "Спартака" Александр Самедов (слева) и Луис Адриано

© EPA-EFE/ANTONIO BAT

ТАСС, 14 сентября. Россия приблизилась к Франции в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) после ничьей "Спартака" со словенским "Марибором" в матче группового этапа Лиги чемпионов (1:1). Игра состоялась в среду в Мариборе на стадионе "Людски Врт".

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Представляющий Францию "Монако" на этой же стадии на выезде разошелся миром с немецким клубом "РБ Лейпциг" (1:1). Теперь суммарный коэффициент России - 44,782 (учитываются результаты последних пяти сезонов, включая текущий), Франции - 47,581. В нынешнем сезоне коэффициент России - 4,000, Франции - 2,666. До среды суммарный коэффициент России был 44,582, а Франции - 47,415. Таким образом, после ничьих "Спартака"и "Монако" отставание России от Франции сократилось на 0,034 балла.

Лидирует в таблице Испания (91,141), далее следуют Англия (64,462), Германия (63,855) и Италия (62,082).

По итогам текущего сезона определится, какое представительство в еврокубках будет у стран в сезоне-2019/20. Франция в таблице коэффициентов УЕФА идет на пятом месте, Россия - на шестом. Данные позиции в рейтинге имеют одинаковые привилегии, странам, находящимся на них, дается право заявить по три клуба в Лигу чемпионов и Лигу Европы. Стране, которая идет на седьмом месте (сейчас это Португалия, чей суммарный коэффициент составляет 41,082), в Лигу чемпионов можно будет делегировать две команды, а в Лигу Европы - три.

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В сезоне-2018/19 Россию в еврокубках представят шесть команд: три в Лиге чемпионов и столько же - в Лиге Европы. В текущем сезоне в еврокубках изначально было пять российских клубов - "Спартак" и ЦСКА в Лиге чемпионов (армейцы во вторник со счетом 2:1 обыграли португальскую "Бенфику"), "Зенит", "Локомотив" и "Краснодар" - в Лиге Европы, однако краснодарская команда уже выбыла из турнира, уступив в заключительном квалификационном раунде сербской "Црвене Звезде". В четверг стартует групповой этап Лиги Европы: "Зенит" в Скопье сразится с македонским "Вардаром", а "Локомотив" сыграет в столице Дании с "Копенгагеном".

Как вычисляются коэффициенты

За победу в матче квалификационных раундов еврокубков дается одно очко, за ничью - 0,5. За победу в игре основного раунда - два очка, за ничью - одно. За выход команды в групповую стадию Лиги чемпионов стране начисляется четыре очка, за попадание в 1/8 финала - пять. За выход клуба в 1/4 финала, 1/2 финала, финал Лиги чемпионов или Лиги Европы начисляется по одному очку.

В расчет берутся только сыгранные матчи, то есть технические поражения не учитываются. Встречи, завершившиеся серией послематчевых пенальти, при подсчете коэффициента считаются в соответствии с тем результатом, который зафиксирован в основное и дополнительное время.

Сезонный коэффициент страны в таблице УЕФА определяется путем сложения очков, набранных ее клубами в Лиге чемпионов и Лиге Европы, и деления данной суммы на количество команд, которые участвовали в этих турнирах. Общий же рейтинг страны - это сумма ее коэффициентов за последние пять сезонов.

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