Семин: все приехавшие в Данию футболисты "Локомотива" готовы сыграть с "Копенгагеном"

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КОПЕНГАГЕН /Дания/, 13 сентября. /ТАСС/. Все игроки футбольного клуба "Локомотив", приехавшие в Данию на матч Лиги Европы, здоровы и готовы играть против местного "Копенгагена". Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер железнодорожников Юрий Семин.
Матч первого тура группового раунда Лиги Европы между "Локомотивом" и "Копенгагеном" пройдет на стадионе "Паркен" в четверг в столице Дании. На эту игру "Локомотив" взял 22 футболиста.
10 сентября в матче девятого тура чемпионата России против грозненского "Ахмата" не принимал участия 28-летний защитник Мацей Рыбус, получивший небольшую травму в расположении сборной Польши.
"У нас все приехали и все готовятся к этому матчу, но только после тренировки мы примем решение по каждому игроку. Пока что преждевременно говорить, кто выйдет в стартовом составе. Сейчас у нас все в полном здравии после прошлого матча", - сказал Семин.
"Локомотив" попал в группу F Лиги Европы. Помимо "Копенгагена", в ней железнодорожники сыграют с чешским "Фаставом" и молдавским "Шерифом". В четверг также пройдет очная встреча этих двух команд в чешском Оломоуце.