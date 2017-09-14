Тарасов: "Локомотив" хотел победить "Копенгаген", но не получалась игра в атаке

СМИ: Госдеп одобрил поставки оружия за рубеж на $79,5 млрд в 2017 годуМеждународная панорама 15 сентября, 0:36
Фурсенко подарил болельщику галстук в честь победы "Зенита" над "Вардаром"Спорт 15 сентября, 0:33
Россия увеличила отрыв от Португалии в таблице коэффициентов УЕФАСпорт 15 сентября, 0:27
Не предел мечтаний: "Локомотив" сыграл вничью с "Копенгагеном" в матче Лиги ЕвропыСпорт 15 сентября, 0:26
Российские теннисисты сыграют с венграми за место в Мировой группе Кубка ДэвисаСпорт 15 сентября, 0:16
Тренер сборной Саудовской Аравии покинул пост после выхода команды на ЧМ-2018Спорт 15 сентября, 0:10
По Газоль: сборная Испании сделает все, чтобы выиграть бронзу ЕвробаскетаСпорт 14 сентября, 23:58
"Зенит" разгромил "Вардар" в матче Лиги ЕвропыСпорт 14 сентября, 23:56
Тарасов: "Локомотив" хотел победить "Копенгаген", но не получалась игра в атакеСпорт 14 сентября, 23:34
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КОПЕНГАГЕН, 14 сентября. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Локомотив" играл против датского "Копенгагена" на победу, но игра в нападении у команды не получалась. Такое мнение журналистам высказал полузащитник железнодорожников Дмитрий Тарасов.
В четверг "Локомотив" в матче первого тура группового этапа Лиги Европы на выезде сыграл вничью с датским "Копенгагеном" со счетом 0:0.
"У нас немного не получалась игра впереди, зато задачу у своих ворот выполнили, не пропустили. Жаль только, что не получилось реализовать на поле все, что планировали. Во втором тайме мы выглядели лучше, чем в первом, имели несколько полумоментов. Вообще мы играли на победу, просто выбрали тактику от обороны, старались выбегать в контратаки", - сказал Тарасов.
"Говорят, что у нас самая слабая группа в Лиге Европы, но я так не считаю. Все команды умеют играть и с каждым соперником будет тяжело. Если мы не покажем свой максимум, не будем играть на поле друг за друга, то ничего не добьемся", - отметил полузащитник.
В следующем матче 28 сентября "Локомотив" на своем поле сыграет с чешским "Фаставом".