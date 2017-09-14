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Тарасов: "Локомотив" хотел победить "Копенгаген", но не получалась игра в атаке

Спорт
14 сентября, 23:34 UTC+3 КОПЕНГАГЕН КОПЕНГАГЕН 14, сентября. /ТАСС

Полузащитник московского клуба не считает, что у "Локомотива" самая слабая группа в Лиге Европы

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Дмитрий Тарасов

Дмитрий Тарасов

© Сергей Фадеичев/ТАСС

КОПЕНГАГЕН, 14 сентября. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Локомотив" играл против датского "Копенгагена" на победу, но игра в нападении у команды не получалась. Такое мнение журналистам высказал полузащитник железнодорожников Дмитрий Тарасов.

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В четверг "Локомотив" в матче первого тура группового этапа Лиги Европы на выезде сыграл вничью с датским "Копенгагеном" со счетом 0:0.

"У нас немного не получалась игра впереди, зато задачу у своих ворот выполнили, не пропустили. Жаль только, что не получилось реализовать на поле все, что планировали. Во втором тайме мы выглядели лучше, чем в первом, имели несколько полумоментов. Вообще мы играли на победу, просто выбрали тактику от обороны, старались выбегать в контратаки", - сказал Тарасов.

"Говорят, что у нас самая слабая группа в Лиге Европы, но я так не считаю. Все команды умеют играть и с каждым соперником будет тяжело. Если мы не покажем свой максимум, не будем играть на поле друг за друга, то ничего не добьемся", - отметил полузащитник.

В следующем матче 28 сентября "Локомотив" на своем поле сыграет с чешским "Фаставом".

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