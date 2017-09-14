Геркус: Эдер с пользой для "Локомотива" сыграл против "Копенгагена"

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КОПЕНГАГЕН, 14 сентября. /ТАСС/. Нападающий московского футбольного клуба "Локомотив" Эдер с пользой сделал свою работу в матче Лиги Европы против "Копенгагена". Такое мнение журналистам высказал президент "Локомотива" Илья Геркус.
В четверг российский клуб в матче первого тура группового этапа Лиги Европы на выезде сыграл вничью с датским "Копенгагеном" со счетом 0:0. 29-летний Эдер вышел на замену на 71-й минуте, эта игра стала второй официальной для португальца в составе железнодорожников.
"Эдер свою работу сделал, вышел, цеплялся за мячи и в том эпизоде, когда уходил [Владислав] Игнатьев, он блестяще оказался в центре штрафной. Если бы пас прошел... Плюс не забываем, что он вынес мяч из своей штрафной и сыграл в целом очень полезно", - сказал Геркус.
Главный тренер команды Юрий Семин призвал не делать сразу выводов об игре португальца. "Давайте немного подождем, потому что он только к нам пришел. Это по сути его третья игра, из которых лишь вторая официальная. Не надо им восторгаться, это футболист нашей команды, который будет нам помогать, поэтому нам надо его поддержать", - отметил тренер.
В феврале 2016 года Эдер на правах аренды перешел из валлийского "Суонси" во французский "Лилль". В мае того же года французский клуб выкупил нападающего и подписал с ним четырехлетний контракт. В прошедшем сезоне он провел 37 матчей в разных турнирах в составе "Лилля", забив семь мячей и отдав пять результативных передач. В финале чемпионата Европы 2016 года в матче против сборной Франции Эдер забил единственный гол в матче и принес сборной Португалии победу на турнире.
В следующем матче Лиги Европы 28 сентября "Локомотив" на своем поле сыграет с чешским "Фаставом".