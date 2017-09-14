Геркус назвал приемлемым результат матча "Копенгаген" - "Локомотив"

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КОПЕНГАГЕН /Дания/, 14 сентября. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Локомотив" достиг приемлемого результата в матче Лиги Европы с датским "Копенгагеном". Такое мнение журналистам высказал президент российского клуба Илья Геркус.
В четверг "Локомотив" в матче первого тура группового этапа Лиги Европы на выезде сыграл вничью с датским "Копенгагеном" со счетом 0:0.
"Для первой встречи это получился в целом нормальный матч, мы достигли приемлемого результата, пусть и не блестящей игрой. Играли самоотверженно, структурировано и даже создавали моменты, но не так много и опасно, как в предыдущих встречах. Думаю, что это был самый сложный матч в группе, остальные должны быть проще", - сказал Геркус.
В следующем матче Лиги Европы 28 сентября "Локомотив" на своем поле сыграет с чешским "Фаставом".