Эдер: ничья в матче с "Копенгагеном" является нормальным результатом для "Локомотива"

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КОПЕНГАГЕН, 14 сентября. /ТАСС/. Матч футбольной Лиги Европы с датским "Копенгагеном" был очень трудным для "Локомотива", поэтому ничью можно считать нормальным результатом. Такое мнение журналистам высказал португальский нападающий железнодорожников Эдер.
В четверг "Локомотив" в матче первого тура группового этапа Лиги Европы на выезде сыграл вничью с "Копенгагеном" со счетом 0:0.
"Нормально набирать одно очко в выездном матче против серьезного соперника. Тренер остался доволен результатом, хотя нам было бы лучше победить. Когда я выходил, он попросил меня помочь команде, контролировать мяч и поддерживать партнеров. Игра была сложная, нам нужно было всей командой и обороняться, и атаковать", - сказал Эдер.
"В физическом плане чувствую себя хорошо. В чемпионате России отыграл 60 минут, сейчас еще 20, с каждым разом чувствую себя лучше и лучше. В следующем матче буду действовать острее", - добавил нападающий.
Во втором туре группового этапа Лиги Европы "Локомотив" 28 сентября на своем поле сыграет с чешским "Фаставом".