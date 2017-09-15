Не предел мечтаний: "Локомотив" сыграл вничью с "Копенгагеном" в матче Лиги Европы

КОПЕНГАГЕН, 15 сентября. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Российский футбольный клуб "Локомотив" сыграл вничью со счетом 0:0 с датским "Копенгагеном" в матче первого тура группового этапа Лиги Европы. Встреча прошла на стадионе "Паркен" в столице Дании.

Несмотря на итоговый результат, перед началом матча букмекеры и многие эксперты отдавали небольшое предпочтение датчанам. И в целом статистика встречи говорит о том, что "Копенгаген" играл первым номером, датская команда чаще атаковала. Хозяева поля пробили по воротам "Локомотива" восемь раз, а железнодорожники ответили лишь четырежды.

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин отметил, что игра получилась для его команды сложной, а итоговый результат оказался хорошим. При этом он подчеркнул, что ничья не была пределом мечтаний железнодорожников, они хотели победить. Именно поэтому во втором тайме на поле появились атакующие футболисты Антон Миранчук и Эдер, которые, по мнению тренера, хорошо вошли в игру.

Наставник "Копенгагена" Столе Сольбаккен заявил, что его команда должна была одержать победу, потому что имела преимущество. Также он похвалил игру соперника в обороне, отметив, что защитники "Локомотива" не допускали ошибок и не попались на уловки датчан.

"Потерянные" болельщики и брошенная на поле футболка

В столицу Дании поддержать "Локомотив" из России приехало около 200-250 болельщиков. Всю игру фанатов было пусть и плохо на фоне датской публики, но все же слышно. Однако накануне матча сайт телеканала "Матч ТВ" сообщил, что полиция Дании прямо на выходе из самолета проверяла паспорта прилетевших поддержать "Локомотив" болельщиков, некоторым из которых было отказано во въезде в страну. Ближе к вечеру среды в пресс-службе московского клуба ТАСС опровергли эту информацию.

Что касается матча, то болельщики "Локомотива" были намного спокойнее датских. Местная публика очень эмоциональна на стадионе, почти каждое решение арбитра встречи против "Копенгагена" воспринималось гулом и свистом. В одном из моментов второго тайма один из фанатов датского клуба не выдержал и бросил на поле свою футболку. Она долетела до штрафной "Локомотива", через несколько секунд стюард ее убрал с газона.

"Локомотив" играет в группе F Лиги Европы, в которой также выступают чешский "Фастав" и молдавский "Шериф".

В следующем матче 28 сентября "Локомотив" примет "Фастав", "Копенгаген" в тот же день проведет гостевую встречу с "Шерифом".