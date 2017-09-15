Фурсенко подарил болельщику галстук в честь победы "Зенита" над "Вардаром"

СКОПЬЕ, 15 сентября. /ТАСС/. Президент "Зенита" Сергей Фурсенко подарил одному из болельщиков галстук в честь победы команды над македонским "Вардаром" в матче первого тура группового этапа Лиги Европы по футболу. Об этом Фурсенко рассказал журналистам.

Встреча состоялась в Скопье в четверг. "Зенит" разгромил "Вардар" со счетом 5:0.

"После матча я подарил галстук одному из болельщиков, но не свой. Мой - фартовый. Я попросил галстук у коллеги (пресс-атташе "Зенита" Антона Макаренко - прим. ТАСС) и, как обещал, отдал его болельщику. Мы все делаем для болельщиков", - сказал Фурсенко.

Пятый гол "Зенита" забил аргентинский полузащитник Эмилиано Ригони, который перешел в санкт-петербургский клуб летом. "Я молился, чтобы Ригони забил. После этого гола у него появится уверенность в себе. Вообще, команда сыграла хорошо, это та игра, о которой нам говорил [Роберто] Манчини", - сказал президент "Зенита".

Первый мяч в нынешнем сезоне забил нападающий "Зенита" Артем Дзюба. "Это хороший игрок. Перед сезоном мы слышали, что они с [Александром] Кокориным должны забить 35 мячей. Вот Дзюба и подтянулся", - отметил Фурсенко.

Во втором туре группового этапа Лиги Европы "Зенит" 28 сентября на своем поле сыграет с испанским "Реалом Сосьедад".