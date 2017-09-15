Фурсенко: футболисты "Зенита" должны побеждать в каждом матче Лиги Европы

СКОПЬЕ, 15 сентября. /ТАСС/. Футболисты "Зенита" обязаны выигрывать в каждом матче Лиги Европы. Об этом президент петербургского клуба Сергей Фурсенко заявил журналистам.

В четверг "Зенит" обыграл македонский "Вардар" (5:0) в первом матче группового этапа Лиги Европы. Встреча проходила в Скопье.

"Надо выигрывать каждый следующий матч. Вы помните, мы выиграли все матчи групповой стадии, а потом провалили 1/16 финала", - сказал Фурсенко.

Также президент "Зенита" оценил игру аргентинского нападающего Эмилиано Ригони.

"Он столько летел из Аргентины, его вызывали в сборную. Учитывайте разницу во времени, ему можно простить, что он не набрал форму сразу. Кроме всего прочего, опытные тренеры дают игрокам возможность просто посмотреть, как играет команда. Он понял это и влился в коллектив, с этого начинается его карьера в "Зените", - отметил Фурсенко.

Во втором туре группового этапа Лиги Европы "Зенит" 28 сентября на своем поле сыграет с испанским "Реалом Сосьедад".