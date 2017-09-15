Фурсенко: футболисты "Зенита" должны побеждать в каждом матче Лиги Европы

И снова Кокорин: Зенит" разгромил "Вардар" в матче Лиги ЕвропыСпорт 15 сентября, 1:55
Фурсенко: футболисты "Зенита" должны побеждать в каждом матче Лиги ЕвропыСпорт 15 сентября, 1:22
КНДР запустила ракету, которая пролетела над Японией в сторону Тихого океанаМеждународная панорама 15 сентября, 1:13
Манчини: "Зенит" показал практически идеальный футбол в матче с "Вардаром"Спорт 15 сентября, 1:11
Летчики ВКС РФ за неделю пять раз поднимались на перехват иностранных самолетовАрмия и ОПК 15 сентября, 1:06
Ригони: "Зенит" постарается продолжить победную поступь в Лиге ЕвропыСпорт 15 сентября, 1:02
"Арсенал" победил "Кельн" в матче Лиги ЕвропыСпорт 15 сентября, 0:55
"Арсенал" и "Динамо" откроют 10-й тур чемпионата России по футболуСпорт 15 сентября, 0:55
Касперский готов ответить в Конгрессе США на вопросы по поводу его компанииМеждународная панорама 15 сентября, 0:54
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
СКОПЬЕ, 15 сентября. /ТАСС/. Футболисты "Зенита" обязаны выигрывать в каждом матче Лиги Европы. Об этом президент петербургского клуба Сергей Фурсенко заявил журналистам.
В четверг "Зенит" обыграл македонский "Вардар" (5:0) в первом матче группового этапа Лиги Европы. Встреча проходила в Скопье.
"Надо выигрывать каждый следующий матч. Вы помните, мы выиграли все матчи групповой стадии, а потом провалили 1/16 финала", - сказал Фурсенко.
Также президент "Зенита" оценил игру аргентинского нападающего Эмилиано Ригони.
"Он столько летел из Аргентины, его вызывали в сборную. Учитывайте разницу во времени, ему можно простить, что он не набрал форму сразу. Кроме всего прочего, опытные тренеры дают игрокам возможность просто посмотреть, как играет команда. Он понял это и влился в коллектив, с этого начинается его карьера в "Зените", - отметил Фурсенко.
Во втором туре группового этапа Лиги Европы "Зенит" 28 сентября на своем поле сыграет с испанским "Реалом Сосьедад".