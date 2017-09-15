Манчини: "Зенит" показал практически идеальный футбол в матче с "Вардаром"

СКОПЬЕ, 15 сентября. /ТАСС/. Российский футбольный клуб "Зенит" показал практически идеальную игру в матче первого тура группового этапа Лиги Европы с македонским "Вардаром". Такое мнение высказал главный тренер санкт-петербургского клуба Роберто Манчини, слова которого приводит пресс-служба "Зенита".

Встреча состоялась в Скопье в четверг. "Зенит" разгромил "Вардар" со счетом 5:0.

"На мой взгляд, мы показали отличную игру, во многих аспектах сыграли практически идеально - прессинговали, много отдавали и забили много, - сказал Манчини. - Несмотря на такое количество голов, игра была непростая, нам было тяжело, но я рад и доволен тем, как мы сыграли. Когда игра складывается так, как она сложилась сегодня, когда команда показывает такой хороший футбол, нельзя выделять кого-то одного, все молодцы, такие результаты добываются только хорошим, боевым коллективом, которым мы сегодня себя показали".

Во втором туре группового этапа Лиги Европы "Зенит" 28 сентября на своем поле сыграет с испанским "Реалом Сосьедад".