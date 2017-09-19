Клуб НХЛ "Миннесота" подписал с Койву двухлетний контракт на $11 млн

ТАСС, 19 сентября. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Миннесота" заключил новое двухлетнее соглашение с финским форвардом Микко Койву. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

34-летний капитан команды по новому контракту получит $11 млн.

Койву был выбран "Миннесотой" на драфте 2001 года под общим шестым номером, в 2009 году он стал капитаном команды. В прошлом регулярном чемпионате НХЛ он набрал 58 (18 шайб + 40 передач) очков. На счету форварда рекордные для франшизы 843 матча, 614 очков и 435 передач.