Клуб НХЛ "Миннесота" подписал с Койву двухлетний контракт на $11 млн

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ТАСС, 19 сентября. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Миннесота" заключил новое двухлетнее соглашение с финским форвардом Микко Койву. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.
34-летний капитан команды по новому контракту получит $11 млн.
Койву был выбран "Миннесотой" на драфте 2001 года под общим шестым номером, в 2009 году он стал капитаном команды. В прошлом регулярном чемпионате НХЛ он набрал 58 (18 шайб + 40 передач) очков. На счету форварда рекордные для франшизы 843 матча, 614 очков и 435 передач.