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Клуб НХЛ "Бостон" подписал новый контракт с форвардом Пастрняком на $40 млн

Спорт
14 сентября, 18:09 UTC+3 ТАСС

Новый контракт рассчитан на шесть лет

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Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

© AP Photo/Charles Krupa

ТАСС, 14 сентября. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Бостон" подписал новое соглашение с чешским нападающим Давидом Пастрняком. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Новый контракт рассчитан на шесть лет, согласно нему 21-летний форвард получит $40 млн (примерно $6,67 млн в год).

Пастрняк был выбран "Бостоном" в 2014 году под общим 25-м номером. В прошлом сезоне нападающий сыграл 75 матчей в регулярном сезоне и набрал 70 очков (34 шайбы + 36 передач), став вторым бомбардиром команды после канадского нападающего Брэда Маршанда (85 очков).

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