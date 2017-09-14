Клуб НХЛ "Бостон" подписал новый контракт с форвардом Пастрняком на $40 млн

ТАСС, 14 сентября. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Бостон" подписал новое соглашение с чешским нападающим Давидом Пастрняком. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Новый контракт рассчитан на шесть лет, согласно нему 21-летний форвард получит $40 млн (примерно $6,67 млн в год).

Пастрняк был выбран "Бостоном" в 2014 году под общим 25-м номером. В прошлом сезоне нападающий сыграл 75 матчей в регулярном сезоне и набрал 70 очков (34 шайбы + 36 передач), став вторым бомбардиром команды после канадского нападающего Брэда Маршанда (85 очков).