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Фазель: шансов на сделку с НХЛ по участию игроков в ОИ-2018 не осталось

Спорт
12 сентября, 20:03 дата обновления: 12 сентября, 20:10 UTC+3 ТАСС

Игроки НХЛ принимали участие в Олимпиадах с 1998 года, лига делала специальную паузу на время турнира

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Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель

Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель

© EPA/PETER SCHNEIDER

ТАСС, 12 сентября. Шансов на положительное урегулирование вопроса между Международной федерацией хоккея (IIHF) и Национальной хоккейной лигой (НХЛ) по участию игроков в Олимпийских играх 2018 года не осталось. Об этом сообщил президент IIHF Рене Фазель, слова которого приводит агентство Reuters.

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8 сентября Фазель заявил ТАСС, что дискуссия по поводу участия игроков НХЛ в Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане еще открыта.

"Могу сказать, что мы можем вычеркнуть это [возможность] из списка, - сказал Фазель. - Нам придется смотреть вперед, на Китай и зимние игры 2022 года в Пекине, потому что интерес лиги есть, и мы это заметили. Но с Пхенчханом это практически невозможно. Этот поезд ушел".

В начале апреля НХЛ объявила, что не будет приостанавливать регулярный чемпионат в феврале 2018 года на олимпийский хоккейный турнир. Позднее российский нападающий команды НХЛ "Вашингтон" Александр Овечкин заявил, что сыграет на Играх-2018 независимо от того, какое решение об участии в турнире примет руководство лиги. В четверг издание The Athletic опубликовало информацию, согласно которой IIHF уведомила НХЛ, что не допустит игроков с контрактом в лиге до участия в Олимпиаде-2018.

"Для некоторых игроков НХЛ, которые сказали, что они приедут, я хочу повторить, что нам нужно увидеть возможность, как мы это сможем сделать", - добавил Фазель.

Игроки НХЛ принимали участие в Олимпиадах с 1998 года, лига делала специальную паузу на время турнира. Олимпиада 2018 года пройдет в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.

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