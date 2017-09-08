IIHF не позволит игрокам НХЛ участвовать в Олимпиаде без получения необходимых разрешений

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МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Международная федерация хоккея (IIHF) не позволит игрокам Национальной хоккейной лиги (НХЛ) принимать участие в Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане без получения необходимых разрешений. Об этом ТАСС сообщил менеджер по коммуникациям IIHF Адам Стайсс.
В начале апреля НХЛ объявила, что не будет приостанавливать регулярный чемпионат в феврале 2018 года на олимпийский хоккейный турнир. Позднее российский нападающий команды НХЛ "Вашингтон" Александр Овечкин заявил, что сыграет на Играх-2018 независимо от того, какое решение об участии в турнире примет руководство лиги. В четверг издание The Athletic опубликовало информацию, согласно которой IIHF уведомила НХЛ, что не допустит игроков с контрактом в лиге до участия в Олимпиаде-2018.
"Мы уважаем тот факт, что НХЛ отказалась участвовать в зимних Олимпийских играх 2018 года. Мы не разрешим игроку, имеющему контракт с командой НХЛ, участвовать в Играх без получения необходимых разрешений", - сообщил Стайсс.
Игроки НХЛ принимали участие в Олимпиадах с 1998 года, лига делала специальную паузу на время турнира.
Олимпиада 2018 года пройдет в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.